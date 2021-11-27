連兩天爆12例境外！4起突破性感染來自印尼、越南「混打也中鏢」

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，境外移入個案有4起突破性感染，有三起來自印尼，接種兩劑科興疫苗，另有一起是越南入境本國籍男姓，曾經打過1劑莫德納與1劑BNT疫苗。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為8例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自衣索比亞(3例，案16678-16680)、印尼(4例、案16681-16684)、越南(2例，案16685-16686)、印度(案16687)、美國(案16688)及韓國(案16689)入境，入境日介於今(2021)年11月12日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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莊人祥說明，突破性感染4起分別是案16681、案16683、案16684與案16689，前三案都是印尼籍，打過2劑科興疫苗，最後一案來自越南，是本國籍60多歲男性，打過1劑莫德納及1劑BNT疫苗，Ct值超過30。

▲11/27新增境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,411,374例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,393,040例排除)，其中16,578例確診，分別為1,934例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。