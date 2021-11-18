古代盜墓賊絕不偷「這2寶物」！　專家曝原因：沒膽子拿

▲傳說在盜墓行業裡，盜墓賊有2樣寶物不會竊取。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者黃品臻／綜合報導

古代皇帝駕崩後的陵寢中，都會放入大量的翡翠、瑪瑙、銅器等珍寶陪葬物，因此吸引不少盜墓賊冒著生命危險撬開陵墓、偷取金銀財寶，不過有不少專家發現，盜墓賊很少拿走墓中的玉器與銅錢2樣物品，背後原因其實大有學問。

根據《梨視頻》報導，現代人透過考古了解歷史，但歷代不少盜墓賊為了金銀財寶大肆破壞陵墓，使許多珍貴古文物就此消失，古墓也連帶失去考古價值，不過值得注意的是，不少考古學家發現，陵墓裡的黃金、珠寶等物通常是盜墓賊下手的目標，唯獨玉器與銅錢，盜墓賊卻幾乎不碰。

像漢代王侯陵墓被盜，但盜墓賊沒偷走「金縷玉衣」，盜墓賊放著玉不拿，只拿走了金絲；另外西漢海昏侯墓裡的純金金龍被偷走，但10餘噸的銅錢卻被留在原地，這些玉器和銅錢都是容易攜帶的東西，但盜墓賊卻都視而不見。

在古代有一種迷信的說法，死人陪葬的玉器稱為「血玉」，透過吸食人的精血而成，對於盜墓賊來說，是非常晦氣的物品，盜墓賊也對它們避而遠之。此外，銅錢是死者到陰間的過路錢，若被拿走，墓主人到不了陰間，就會找竊盜者尋仇，盜墓賊很忌諱。

事實上，根據考古學家觀察，未被盜走的玉器都是古代皇室標誌性的器物，即使盜墓賊盜走變賣，也會被發現是出自皇室墓葬，加上歷代對盜墓賊的處罰極為嚴酷，盜墓賊可能因此招來殺身之禍。

而銅錢一般是使用墓主人下葬時期的款式，因此陵墓在被盜時，可能都已改朝換代，銅錢因而就沒了使用價值。雖然玉器和銅錢都很貴重，但因為難以變現，盜墓賊也就不會費力盜取。