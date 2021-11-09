▲大二生「刀房縫合」案外案？成大胸外爆多人遞辭呈，院方回應了。（圖／手術示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

成大醫學系大二生幫病患縫合傷口引發爭議。據了解，該生之所以遭爆料，是因為其在刀房站助手席，又佯裝住院醫師，對前來見習的大五學長姐態度不佳。風波引爆後，更傳出有多名胸腔外科醫師遞出辭呈。對此，成大副校長李俊璋受訪時強調，「經詢問醫院，我們胸腔外科醫師都很有熱忱在服務，沒有人提出辭呈。」

《ETtoday新聞雲》接獲消息指出，該名醫學生是一進醫學院就決定走外科，寒暑假同學在玩樂的期間，他都跟著老師在刀房見習，也累積了相關經驗，因此主治醫師才敢讓他「小試身手」，但縫合的僅為表層傷口而非大面積縫合。成大醫學院已承認此事，但強調無違法。台南市衛生局則表示要送衛福部研議。

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消息來源另指出，該生在Dcard嗆學長姐是「沒有的事」，但他在刀房站助手席，被大五學長姐錯認成住院醫師叫「學長」時並未否認，還反問「是Clerk（見習醫生）哦？怎麼現在才來。」才會遭人假借名義回文「修理」。不過，偷拍學姐卻是證據確鑿，醫學院日前還為此開辦講座進行學生輔導。事件發生後，也傳出有數名主治醫師心冷提出辭呈，但院方否認此事。

一名不具名北部醫學院外科教授受訪時表示，醫學教育在臨床實習階段前都屬自我學習，可到實驗室跟著老師做研究，也有機會進刀房觀摩，「理論上都沒有問題」。而大二學生到臨床觀摩，且出現縫合情況，雖然沒有違法，但不符合醫學教育規定。雖然衛福部沒有規範大二學生不能進行縫合，但訓練制度中並無該項目，醫師讓學生施作前，應審酌病人權益，還有學生的能力。

▲成大副校長李俊璋與醫院副院長林志勝上午出面回應大二生縫合事件 。（圖／記者林悅攝）

該名外科教授另指出，主治醫師會讓大二生協助縫合，代表該名學生可能手很靈巧，而縫合過程老師就在現場，出現差錯一定會馬上處理，「造成傷害的可能性很低」。不過就他多年教學經驗觀察，「大五動手做與大二開始練習，對他未來的不具決定性影響」。在他看來，該生有點過於心急了。

成大校方稍早出面回應，稱該學生大一就已在開刀房實習約一年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。

李俊璋受訪時亦表示，醫師的養成是師徒制，過去七年制的學生是大一到大四都在醫院，大五到大七才進醫院實習，但現在縮短為六年制，等同於訓練少了一年，因此不少已經確認志向的學生，大一就會找好老師進入臨床，「社會上應該有新觀念」。

李俊璋也提到，該手術為胸腔內視鏡手術，是由主治醫師操刀，最後是基於學生訓練，在確認過該生能熟度後，讓他縫合不到3公分的小傷口，「醫學系學生在醫師監督下施作並無問題」，也希望大眾不要單就《醫療法》過度解讀，否則未來沒有主治醫師敢帶學生，醫學教育出現斷層，反而是全民受害。