邊境解封3關鍵！死亡率降至「1數據」　專家：疫苗覆蓋重點非總人口

▲專家認為，台灣總有一天仍得開放國門，在那之前有三件事一定要做好準備。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

疫苗「不太可能」阻斷病毒傳染！全世界覆蓋率持續上升，但中研院院士陳培哲接受專訪時，談到新冠疫苗的研發對病毒的影響，認為疫苗的確可防重症及死亡，不過以施打率相當高的新加坡、英國等，也可看到疫情再起，顯示重點不是阻斷傳染了，減少重症才是關鍵。

陳培哲在《TVBS大師講堂》中指出，人類之所以稱新冠肺炎為疫情，是盼望能像瘟疫一樣，過一段時間就不見了。「這不太對」他表示，很顯然，新冠病毒不是瘟疫，現在更能確定的是，它已經是一種傳染病，且是常態、流感化的存在。

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這項存在也影響著國際間的交流，陳培哲說，我們不可能永遠不讓它來，因為台灣沒辦法一直鎖國，之後還是必須開放，而開啟國門後，全球一定會來往，此時的思維可以轉換成，這是一種傳染病，所以我們不把重點放在完全阻斷傳染，而是「能否減少重症、死亡」才是關鍵。

但要減少重症或死亡到什麼程度？陳培哲也給出關鍵數據，他認為，以流感死亡率來比擬，「大約是千分之一、千分之二」，新冠病毒也必須降至這數據，屆時才可能開放國門。

▲陳培哲指出，疫苗覆蓋率不是看總人口，重點要放在高危險族群。（圖／記者李毓康攝）

陳培哲解釋，要達到這個指標並解封邊境，有3件事要做好準備，首先，政府行政負責的疫苗覆蓋，特別是高危險族群，達到足夠的覆蓋率，但「覆蓋率不是看總人口」，而是高危險群本身是否達到90%或100%，這是主要觀察指標，因為年輕人基本上一劑就足夠。

接著是醫院端的早期診斷治療，陳培哲說明，感染後有症狀者，必須把握7天黃金期快速診斷，並給予單株抗體或藥物治療，就能大幅減少重症死亡，而這也需要診所、醫院通力合作，從診斷到給藥時間迅速掌握，除了疫苗外，醫院系統在這方面也需要好好儲備。

不只實質的整備，陳培哲認為，公民意識是一定要維護及共同承擔的。他說，大家必須一體面對這個問題，想想自己會希望怎麼去對待家人，用這樣的心態去對待社會的其他人，因為這是一個長期的社會工程，每個人對這件事都必須有責任，且不會只有這次病毒，或許10、20年後又再有新的，屆時就能知道，這次的經驗是否能承接、準備得更好。

陳培哲總結，這三件事完成後，基本上開放的時間指日可待，因為傳染病防治並不是只有政府的責任，而是整個社會都要一起面對的，從行政、醫療系統及社會個人。他也說，自5月就能看到，台灣的公民意識是最能控制疫情的關鍵要素，這是很珍貴的例子，一起保護自己也保護別人。