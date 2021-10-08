增12例境外移入「2人突破性感染」　英籍男旅遊國家調查中

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增12例境外移入，分別為7例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今年9月13日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，其中2人為突破性感染。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，其中11例分別自美國(2例，案16382、案16385)、馬來西亞(案16383)、菲律賓(案16384)、緬甸(4例，案16386、案16387、案16392、案16393)、英國(案16388)、日本(案16390)及印尼(案16391)入境，另有一名英國籍男子(案16389)旅遊國家調查中。

而今日新增境外移入個案中，有2例突破性感染，其中30多歲馬籍男性是在7、8月各接種一劑科興疫苗；自美國入境的20多歲女性則是在7、8月各接種過一劑BNT疫苗。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，7/28至今已有118名境外移入個案出現突破性感染，疫苗突破率從9月21%升至25%。

他提醒，Delta病毒感染力強，三不五時就會有突破性感染事件發生。就算接種過兩劑疫苗要出國的民眾，還是要遵守戴口罩、勤洗手的防疫措施。而接種疫苗感染後也有望降低重症或住院率，鼓勵民眾還是要接種疫苗。