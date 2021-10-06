【廣編】統一集團優質生活館　全台首店

【廣編】

圖、文／統一企業提供



統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」 本為一體的精神，打造首家全新「統一集團優質生活館」，統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌進駐，展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等創新整合體驗，引領時代風潮典範，並提供新世代消費者優質生活提案。

統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，整體設計由統一集團美麗事業 高秀玲董事長親自帶領團隊規劃，以開闊、無框、挑高、兼具氣勢為主要外觀設計，7-ELEVEN結合OPEN!家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣十足 SNOOPY史努比場景；康是美透過圓弧線條體現美妝柔和優雅氣質，配合弧形地磚創造高質感氛圍，引領消費者步入優質生活，置身主題樂園與精品百貨。

7-ELEVEN首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」，與40多款歐洲知名巧克力交錯產生全新美味風采。並與統一集團南聯國際、德記貿易首次引進冷藏恆溫酒櫃，嚴選世界各地紅白酒、香檳、清酒、氣泡酒等知名酒款，消費者可恣意品嚐來自歐、美、日、韓等佳肴美飲，宛如環遊世界般味蕾饗宴。

歡慶統一集團優質生活館首店開幕，7-ELEVEN全台門市10/6-10/7使用三大支付(icash2.0、icash pay、OPEN錢包)結帳，全店指定商品滿200元享85折。全台康是美10/6-10/11消費不限金額85折，icash2.0 & icash pay享10% OPEN POINT回饋，消費滿萬抽柏金包。