大里2歲男童走失　警車沿街廣播...母衝進派出所緊抱兒子

▲大里一名2歲男童走失，警車沿街廣播，不久母親即衝進派出所開心擁抱兒子。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區2歲王姓小男童日前上午9點多迷失在益民路二段200號前，路人擔心發生危險報警，霧峰警方先帶回派出所安撫，然後開著警車沿街廣播「家中如有2歲小男孩請至派出所認領」，果然在路上尋找的男童父親聽到後，趕緊通知妻子，男童母親馬上衝到派出所，激動擁抱兒子，喜極而泣，頻頻感謝警方。

霧峰警分局國光派出所警員黃亭綸、邱依純，前天上午9點多巡邏時，獲報有名2歲男童走失，員警到場後，小男孩一臉驚恐，無法清楚表達住處，於是先帶回派出所安置，給予餅乾、茶水安撫情緒，並通知轄區國光里里長魏益川協助尋找。

警方依地緣關係判斷，男童應該住在附近，於是開著巡邏車在益民路二段沿線廣播，「家中如有2歲小男孩請至派出所認領」，果然讓男童父親聽到了，趕緊通知妻子。

男童母親火速趕至派出所，男童見到媽媽後大聲呼喊，投入母親溫暖的懷抱中，據了解，小男孩母親因為上大夜班還未返家，小男孩思念母親而趁隙溜出家門，在馬路上徘徊，幸好被民眾發現立即報案，才避免憾事發生，母親喜極而泣，頻頻感謝警方在50分鐘內迅速找到人。

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