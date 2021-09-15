弒母分屍現場曝！滿屋乾血清潔員打掃遭反鎖　逆子：我殺大豬

▲新竹殺母案，母親最後身影。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市5日發生一起孽子弒母分屍案，患有身心疾病的26歲朱姓男子，殺死母親後還殘忍分屍，丟進子母車中由垃圾車載往焚化廠焚燒。朱男行兇後，竟找清潔公司來打掃環境。3名清潔人員心有餘悸的回憶，朱男家的客廳、浴室、房間全都是乾掉的血跡，朱男則解釋自己在用砂輪機「殺大豬」。

清潔公司表示，當時朱男請了3名清潔工「居家打掃」，清潔工到現場後回報「屋內都是血」，朱男則表示，自己扛了100公斤的「大豬」上樓宰殺，砂輪機分解豬肉時，誤傷自己的手，才血濺當場。

清潔人員回憶，當時一進門，就看到客廳、房間、浴室全都是乾掉的血跡，雖然朱男說自己使用砂輪機誤傷，但現場並未看到「大豬」和砂輪機，由於乾掉的血跡非常難清，朱男還拿菜瓜布、沐浴乳和漂白水給他們使用。

▲▼3名清潔工到現場發現，全是乾掉的血跡，一度覺得怪怪的，想結束清潔，竟遭朱男反鎖。（圖／讀者提供）

清潔人員覺得越擦越毛，提出想結束工作、不想再清，但朱男竟將家門反鎖，還好後來老闆帶著警察到現場；清潔人員還說，同事間有人曾和朱男一起工作過，知道朱男經濟狀況不好，但當天朱男身上竟攜有許多現金，也覺得很奇怪。

機警的清潔公司老闆聽到同事回報滿屋都是血後，前往派出所報案，當時警方正在調查朱母失蹤一案，因此一起前往將朱男帶回派出所問訊。之後調閱監視器才發現，朱母上周日（5日）將兒子從安養之家帶回家後，就沒出門過，隔天（6日）則見到朱男拿著4大包垃圾，從家中走出，分批丟在社區子母車，而4包「垃圾」也已載往焚化爐燒毀完畢。

鑑識人員在朱男家中浴室發現組織液，經化驗後確認是人血，他雖矢口否認殺人，但檢警認為，朱男丟4大包垃圾形跡可疑，又無法交代母親行蹤，涉嫌重大，仍將他依殺人罪嫌送辦，目前羈押中。

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