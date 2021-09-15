換iPhone 13最高省3.6萬元　電商今起開放預約回饋方案出爐

▲蘋果iphone 13系列新機正式發表推出。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果iPhone 13系列新機今（9/15）凌晨正式亮相，依各規格容量，其中最便宜不到2萬3，而發表會後，緊接著將於17日開放預購、24日開始發售，國內已有電信搶先公布預購時間，網購通路也加入搶果粉戰局，今起也開放預約登記並祭專屬好康，《東森新媒體ETtoday》整理最新資訊，帶你一次掌握。

東森購物網今起至9/22開放iPhone 13系列新機線上預約，於活動期間完成登記者，開賣後下單，再享超值優惠送1,500東森幣或美國incipio Dou防摔殼+ Hoda保護貼、2m充電線+ PowerFalcon 20W智能充電器，專屬好禮方案三選一。

蝦皮購物將於9/17晚間8點全面開放新機預約，並祭三大預約優惠，在預約開跑的前13分鐘，20:00～20:13只要在活動頁領券預約，即現折300元，限時不限量；台新及凱基指定銀行刷卡最高回饋3,000元刷卡金，名額有限，以及舊機回收金最高發放32,700元，疊加回饋最高達36,000元。

momo購物網與官方同步9/17晚間8點開放預購，並提供信用卡最高回饋2,800、momo卡免登記3%回饋無上限，再限量加碼送殼貼組、消費集點抽掃地機器人等好康。另祭出「購機加辦台灣大門號」，凡於momo APP活動頁登記48期、月租費1599元的5G吃到飽方案，即享24,000 momo幣回饋，momo APP還有線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高回饋26,600紅利金。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9/21 10:00止推出「iPhone13新機預約登記活動」，只要登記即可搶先享有首波搶購資格，並於開賣前提前收到App Push通知，加碼抽Sony WF-1000XM旗艦級真無限降噪藍牙耳機。

遠傳FriDay購物一樣與官方同步開放線上預購，前50名成功預購者加送原廠MagSafe磁吸充電器，每天再限量送20組MAXIA 20W充電組，活動期間共送出100組；9/24開賣日將挑戰3小時急速到貨，只要在指定專區預購，且送貨地點在台北市指定7大區域，在官方公布上市時間後最快3小時內可到貨。

3小時到貨iPhone 13新機後，消費者只要在指定時間前上個人FB或IG上傳開箱心得圖文，並於貼文第一行標示指定hashtag【#遠傳friDay購物買iPhone系列新機3hr到貨】，將加送500遠傳幣，等同現金可在站上消費。