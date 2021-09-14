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嘉義監獄土皇帝！80受刑人擠一間小教室　被迫在女師前露鳥

▲▼【嘉監科長土皇帝1】八十受刑人擠一間小教室　他們還被迫在女師前露鳥。（圖／鏡週刊提供）

▲嘉義監獄就讀空中大學的受刑人，被迫在女老師面前如廁，毫無尊嚴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

收容逾2千人的嘉義監獄，是全台第一個與空中大學合作，在獄中開設課程的矯正機關，目的是為了鼓勵受刑人洗心革面、重拾學業，但本刊接獲投訴，指今年到任的戒護科長刁難有心向學的受刑人，讓八十多人擠在狹小的空間上課，還須在沒隔間的廁所如廁，不僅踐踏受刑人尊嚴，也讓授課的女老師非常尷尬。

更離譜的是，科長甚至怒斥有意見的受刑人「不想讀就不要讀」，在他的冷嘲熱諷下，已有10名受刑人放棄學業。此外，剛出獄的更生人還向監察院陳情，指控科長作風跋扈、管理失當，行徑就像土皇帝，監察院已正式立案調查。

上個月中旬，嘉義監獄才因違規事件層出不窮、受刑人權益遭嚴重侵害，被監察院糾正，無獨有偶，本刊最近又接獲剛假釋出獄的更生人投訴，指嘉義監獄亂象叢生，甚至刻意打壓有心向學的受刑人。

▲▼【嘉監科長土皇帝1】八十受刑人擠一間小教室　他們還被迫在女師前露鳥。（圖／鏡週刊提供）

▲空中大學的老師每個月會入監1次，替嘉義監獄的受刑人上課。（翻攝嘉義監獄YouTube家庭支持 蛻．變 新自己）

23年前就與國立空中大學合作的嘉義監獄，在獄中成立「鹿草面授點」，是全台第一個開設大學課程的監獄，以電視教學為主、面授為輔，每個月安排老師入監上課，今年6月之前，共有80多名受刑人就讀空大。

剛出獄的更生人L先生告訴本刊，7年多前他因案入獄，決定洗心革面，並努力考取空大，跟其他受刑人不同的是，他就像全職學生，在獄中只需上課與自習，不用下工場，4年來已修了80多個學分。不過，原本平靜的生活，卻在新的戒護科長王威洲今年3月到任後，開始變調。

▲▼【嘉監科長土皇帝1】八十受刑人擠一間小教室　他們還被迫在女師前露鳥。（圖／鏡週刊提供）

▲嘉義監獄是全台第一個與國立空中大學合作，在獄中開課的矯正機關。（翻攝嘉義監獄YouTube家庭支持 蛻．變 新自己）

L先生說，過去獄方安排智、仁、勇3間面授教室，讓不同科目的老師上課，同時段沒有排課的同學，則在另外的教室自習，避免彼此干擾。但2019年發生同學私藏香菸及電池事件後，獄方宣稱整建智、仁、勇教室，限制全部學生只能在一間自習教室活動，包括上課、自習及用餐。

但整建完成後，獄方又將3間面授教室改為樂團、寫作班、家庭支持班的上課場地，今年3月，教化科承辦人向新上任的戒護科長王威洲反映，希望讓空大學生重回智、仁、勇教室上課，卻遭拒絕。

▲▼【嘉監科長土皇帝1】八十受刑人擠一間小教室　他們還被迫在女師前露鳥。（圖／鏡週刊提供）

▲有心向學的嘉義監獄受刑人利用休息時間，趴在床上看書，十分認真。（翻攝嘉義監獄YouTube家庭支持 蛻．變 新自己）

由於這些受刑人每早8點半到下午4點半，一共8個小時都需待在自習教室，不得隨意外出，但教室的廁所沒隔間，只有低矮隔板，受刑人如廁毫無隱私，加上空大老師多為女性，常造成師生尷尬。L先生說，他們上廁所比幼稚園小朋友還不如，彷彿置身非洲草原，監獄的做法根本是踐踏師生尊嚴。

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