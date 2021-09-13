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桃園青少年BNT疫苗施打專案　13萬名學生9／22起開打

▲桃園青少年BNT疫苗施打專案，13萬名學生接受施打。

▲桃園青少年BNT疫苗施打專案，有13萬名學生接受施打。(圖／市府資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日指出，12歲至17歲青少年BNT疫苗施打專案，桃園113所學校中，國小滿12歲有89人、73校國中有6萬2,839人、37校高中（職）有6萬5,600人、3校五專有4,360人，以及144位在家自學學生，符合接種資格的總人數約13萬3,032人，目前疫苗接種同意書已達93%，表示家長及學生接種意願相當高。

配合指揮中心BNT疫苗配送日期提前至9月18日，市府規劃由30間合約醫療院所，協助辦理113校學生BNT疫苗接種作業，安排9月22日至9月29日進行高中（職）及五專學生疫苗施打，9月30日至10月21日進行國中學生疫苗專案。

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又，9月14日上午10時起開放，12至17歲不在校施打及不在籍學生，至預約平台意願登記BNT疫苗，市府將依指揮中心公布時間，安排相關接種事宜，請教育局和各醫療團隊全力以赴，進行完善衛教，讓大家對疫苗有正確認識外，在學校接種後，也要安排充足的觀察及休息時間，務必使學生疫苗接種計畫順利完成。

另外，第9期疫苗接種計畫，將提供接種BNT及高端疫苗，請市民朋友於9月17日中午12時前完成意願登記或修改，開放預約時間為9月20日上午10時至9月22日中午12時止。市府預計9月25日至10月2日進行BNT第一劑施打，施打對象為18歲至22歲、65歲以上長者，以及40歲以上第9類；而高端疫苗第二劑施打，市府則規劃於9月30日至10月2日進行，施打對象為9月28日（含）前符合第二劑接種且間隔滿4週以上民眾。

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關鍵字：

桃園青少年BNT疫苗施打

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