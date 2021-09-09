快訊／新北請防疫假人數一天翻倍　今4399人創新高

▲新北市9日增加13個學校，共3170人預防性停課。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

新北幼兒園群聚感染擴大，9日再增加3例確診，包含板橋某社區裝修工人及2例居隔陽性，都是境外案例的家屬，今天再增加13校、3170人預防性停課，而高中職以下請自主防疫假的人數，7日統計有1851人，8日增加至2386人，9日更一口氣增加至4399人，佔總學生人數的1.09%，以幼兒園學童居多。

板橋幼兒園群聚事件累計已23人染疫，病毒基因定序確認是Delta變異株，針對板橋某社區大樓爆出6例確診，侯友宜8日中午緊急下令清空，並陸續將364名住戶送往集中檢疫所隔離。

侯友宜9日上午在疫情記者會中說明，經昨天連夜清空、篩檢，現有住戶785人全部篩檢完畢，B棟364人全數清空，目前這785人篩出來全部陰性，但有1名B棟的裝修工人確診，裝修工人感染源是否與本案有關係還在追查。另外，居家隔離增加2例，為境外案例的家屬，Ct值都很高。

有關新北學校停課狀況，侯友宜表示，一開始採取預防性停課，大部分都在板橋，昨天大樓也有孩子要上課，所以PCR未出來前先預防性停課，「今天增加13個學校，共3170人，而這兩天總共停了16校，共7369人，都是預防性停課。」