鄧佳華工作內容曝光！連千毅承諾「包吃包住」：過試用期再加薪

▲連千毅邀請鄧佳華來公司面試。經過一番面談後，鄧佳華正式成為連千毅旗下水產公司員工。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「FBI帥哥」鄧佳華離開日月光集團以後，又被某間電子廠開除，讓直播主網紅連千毅決定伸出援手，直接到對方的留言區挖角：「可以來我這打工，待優！」對此，2人8日下午在新北進行面試，連千毅除了承諾「包吃包住」等工作待遇外，還透露將有人教鄧佳華做菜，成為廚房助手，另外還有養泰國蝦、協助出貨等工作內容。

連千毅在面談中提到，鄧佳華職稱為海皇水產「包裝部員工」，工作內容為幫忙照顧泰國蝦，要定時換掉髒水，水溫保持在22至24度，接下來等設備近來，要幫忙包貨、出貨給下游廠商。另外，連千毅也說，會有人教導鄧佳華做菜，在吃到飽餐廳擔任廚房助手，他強調，工作內容不會太難，「肯努力、用心就好」。對此，鄧佳華則回應，這樣的工作內容他非常滿意。

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連千毅談到工作待遇時表示，「我會安排一間房間給你住，不跟你收錢，一周休2天，試用期抓一個月，我抓幾個大重點，我希望你可以走幕後，之後偶爾一次、兩次要跟觀眾聊天。」連千毅提到，「你在這邊，一開始我先給你28K，試用期過我薪水幫你升。」

除了談工作的事情以外，連千毅問及鄧佳華最近是不是在追女生，鄧佳華羞澀地表示，「我在追某某親子台的姊姊，她不太好追」而連千毅聽到則笑著要他不要把心思都放在追女生身上 ，「你現在要做的不是把妹妹，你現在想這個幹嘛？現在要努力賺錢，錢才是一切，不要每天把心思放在女生身上，男人要瀟灑一點。」

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