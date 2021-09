2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

▲2021高校畢業歌大合唱《弦月》正式上線(圖/擎天娛樂提供)。

活動小組/台北報導

2012年時由全台15所高中畢業生聯合創作《風箏》開始的『高中原創畢業歌合輯』,自今已邁入第十個年頭。歷年發表的聯合創作有《拼圖》、《起飛》、《破浪》、《啟程》、《星火》、《路》、《飛鳥》、《萊特 Light》,每年均被全國數百所國中小學選為畢業歌,在YouTube上亦紛紛創造超過百萬次以上的點擊數。由此可證,原創畢業歌已在各級校園中蔚為主流風潮。



即便面對全球疫情肆虐的情況,全台高中的畢業典禮也因政府防疫政策而取消。2021年3月高校畢業歌在臉書粉絲專頁上啟動報名後,最終仍然有39所學校的同學排除萬難,申請報名參加2021高校畢業歌選拔。不僅台灣地區,甚至連海外地區學校都熱烈響應。今年依然透過兩種管道投票,一是進行東森新媒體ETtoday的網路票選,二是由39位各校代表以匿名互投的方式進行徵選,兩種管道票數相加後,總票數前15名之學校畢業歌最後會收錄在畢業歌合輯中。

今年的票選榜首由台中女中拿下,一曲《妳說、怎樣的自由路上適合奔跑》,甫剛上線就引發許多話題討論。歌曲完整度高並擁有專業水準,配上優美的歌聲及高質感MV,引起許多音樂人的關注與討論,由此可見現今學生的創作能力潛力可期。

今年再度與東森新媒體ETtoday合作,徵選時透過新聞雲App網路投票讓同學們的心血結晶被更多人聽見,ETtoday同仁並悉心製作影音版動態歌詞MV,一首首動人心弦的樂曲、充滿溫度的歌詞,學子們的作品令人更印象深刻。未來,也希望能讓越來越多熱愛音樂的學子們一同參與本活動。



2021《弦月》延續《風箏》傳統,超過50位來自全台各校的學生,攜手以作詞組、作曲組、演唱組、MV組、企宣組各小組接棒,聯合創作發表了2021全國高中生大合唱《弦月》。看似和往年一樣的共同創作,其實在疫情影響的今年特別克難;從作詞組、作曲組由往年的見面開會改為線上開會、錄音前所有的主唱都必須取得快篩陰性結果後才能進錄音室;且拍攝MV時都必須全程戴口罩對嘴。以上經歷,皆是前所未見的。受到疫情影響而戴上口罩的高中畢業生們化身為弦月,不畏困難及挑戰完成了今年艱鉅的任務,也實現了自己的夢想!

此外,今年畢業歌《弦月》的製作團隊也是十分豐富多元,製作人是由2012年第一首大合唱《風箏》之中的林正、劉佳銘及吳昱陞再度共同擔綱,象徵風箏精神的傳承。為求突破展現無畏精神,編曲也邀請入圍過金曲獎最佳演唱組合《Vast&Hazy》吉他手林易祺操刀,帶給畢業歌一股太空搖滾、不失態度的模樣!最後,充滿生命力的鼓聲,則是邀請周杰倫的御用鼓手「Q毛」陳柏州老師,為今年同學們畢業的熱血吶喊,擴大了更遼闊的想像。

高中原創畢業歌已在全國高中職蔚為風潮,每屆畢業生都想用自己的聲音圓滿青春的樣貌。儘管創作未必成熟,但期待各位莘莘學子們,能用自己創作的旋律及歌詞,在心中留下最深刻的感動!

專輯曲目

01.弦月 - 2021全國高中生大合唱 -

02.妳說、怎樣的自由路上適合奔跑 - 臺中女中第75屆畢業歌 -

03.我的冰箱裡有企鵝 - 武陵高中第63屆畢業歌 -

04.褪下了橘色還是當初的那個你啊 Oranges Dream Big - 臺中一中第82屆畢業歌 -

05.不用在意 - 虎尾高中110級畢業歌 -

06.我的眼睛裡 In Your Eyes - 新竹女中第73屆畢業歌 -

07.花蓮ㄉ星星會唱歌 - 花蓮女中第73屆畢業歌 -

08.定義 - 輔仁中學第54屆畢業歌 -

09.從今以後 From Now On - 金門高中第67屆畢業歌 -

10.我的青春,是你 - 南大附中第74屆畢業歌 -

11.Constant - 南光高中第69屆畢業歌 -

12.記憶碎片 - 鳳山高中第67屆畢業歌 -

13.啟示歌 - 善化高中第63屆畢業歌 -

14.輪廓 - 陽明高中第27屆畢業歌 -

15.Where I Should Be - 松山高中第30屆畢業歌 -

16.棉被 - 雙溪高中第23屆畢業歌 -