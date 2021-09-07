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2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

▲▼ 2021高校畢業歌大合唱《弦月》。（圖／擎天娛樂提供）

▲2021高校畢業歌大合唱《弦月》正式上線（圖／擎天娛樂提供）。

活動小組／台北報導

2012年時由全台15所高中畢業生聯合創作《風箏》開始的『高中原創畢業歌合輯』，自今已邁入第十個年頭。歷年發表的聯合創作有《拼圖》、《起飛》、《破浪》、《啟程》、《星火》、《路》、《飛鳥》、《萊特 Light》，每年均被全國數百所國中小學選為畢業歌，在YouTube上亦紛紛創造超過百萬次以上的點擊數。由此可證，原創畢業歌已在各級校園中蔚為主流風潮。


即便面對全球疫情肆虐的情況，全台高中的畢業典禮也因政府防疫政策而取消。2021年3月高校畢業歌在臉書粉絲專頁上啟動報名後，最終仍然有39所學校的同學排除萬難，申請報名參加2021高校畢業歌選拔。不僅台灣地區，甚至連海外地區學校都熱烈響應。今年依然透過兩種管道投票，一是進行東森新媒體ETtoday的網路票選，二是由39位各校代表以匿名互投的方式進行徵選，兩種管道票數相加後，總票數前15名之學校畢業歌最後會收錄在畢業歌合輯中。
今年的票選榜首由台中女中拿下，一曲《妳說、怎樣的自由路上適合奔跑》，甫剛上線就引發許多話題討論。歌曲完整度高並擁有專業水準，配上優美的歌聲及高質感MV，引起許多音樂人的關注與討論，由此可見現今學生的創作能力潛力可期。

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今年再度與東森新媒體ETtoday合作，徵選時透過新聞雲App網路投票讓同學們的心血結晶被更多人聽見，ETtoday同仁並悉心製作影音版動態歌詞MV，一首首動人心弦的樂曲、充滿溫度的歌詞，學子們的作品令人更印象深刻。未來，也希望能讓越來越多熱愛音樂的學子們一同參與本活動。


2021《弦月》延續《風箏》傳統，超過50位來自全台各校的學生，攜手以作詞組、作曲組、演唱組、MV組、企宣組各小組接棒，聯合創作發表了2021全國高中生大合唱《弦月》。看似和往年一樣的共同創作，其實在疫情影響的今年特別克難；從作詞組、作曲組由往年的見面開會改為線上開會、錄音前所有的主唱都必須取得快篩陰性結果後才能進錄音室；且拍攝MV時都必須全程戴口罩對嘴。以上經歷，皆是前所未見的。受到疫情影響而戴上口罩的高中畢業生們化身為弦月，不畏困難及挑戰完成了今年艱鉅的任務，也實現了自己的夢想！

此外，今年畢業歌《弦月》的製作團隊也是十分豐富多元，製作人是由2012年第一首大合唱《風箏》之中的林正、劉佳銘及吳昱陞再度共同擔綱，象徵風箏精神的傳承。為求突破展現無畏精神，編曲也邀請入圍過金曲獎最佳演唱組合《Vast&Hazy》吉他手林易祺操刀，帶給畢業歌一股太空搖滾、不失態度的模樣！最後，充滿生命力的鼓聲，則是邀請周杰倫的御用鼓手「Q毛」陳柏州老師，為今年同學們畢業的熱血吶喊，擴大了更遼闊的想像。

高中原創畢業歌已在全國高中職蔚為風潮，每屆畢業生都想用自己的聲音圓滿青春的樣貌。儘管創作未必成熟，但期待各位莘莘學子們，能用自己創作的旋律及歌詞，在心中留下最深刻的感動！

專輯曲目
01.弦月 － 2021全國高中生大合唱 －
02.妳說、怎樣的自由路上適合奔跑 － 臺中女中第75屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
03.我的冰箱裡有企鵝 － 武陵高中第63屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
04.褪下了橘色還是當初的那個你啊 Oranges Dream Big － 臺中一中第82屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
05.不用在意 － 虎尾高中110級畢業歌 －按我聽歌去>>>
06.我的眼睛裡 In Your Eyes － 新竹女中第73屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
07.花蓮ㄉ星星會唱歌 － 花蓮女中第73屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
08.定義 － 輔仁中學第54屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
09.從今以後 From Now On － 金門高中第67屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
10.我的青春，是你 － 南大附中第74屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
11.Constant － 南光高中第69屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
12.記憶碎片 － 鳳山高中第67屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
13.啟示歌 － 善化高中第63屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
14.輪廓 － 陽明高中第27屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
15.Where I Should Be － 松山高中第30屆畢業歌 － 按我聽歌去>>>
16.棉被 － 雙溪高中第23屆畢業歌 － 按我去聽歌>>>

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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