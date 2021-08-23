趙少康要蔡英文公開抽血檢驗　蘇貞昌：不要講對疫情沒幫助的話

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）



記者林銘翰／桃園報導

總統蔡英文23日上午完成接種高端疫苗，中廣董事長趙少康日前建議，蔡英文可以考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體。對此，行政院長蘇貞昌表示，他要特別對蔡英文示範施打表示敬意，也希望國人同胞不要講一些對防治疫情沒有幫助的話。

趙少康22日在臉書表示，蔡英文23日要打高端疫苗，之前坊間盛傳她4月已經在美國在台協會（AIT）打了兩劑BNT疫苗，為了遏止謠言，蔡英文可以考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

蘇貞昌23日上午在財政部長蘇建榮、農委會主委陳吉仲等人的陪同下，前往桃園市大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。蘇貞昌會前受訪時表示，他早在國民黨當時仍批評AZ疫苗時，就已經和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率先施打AZ疫苗。

蘇貞昌指出，這段期間以來台灣舉國同心，當變種病毒肆虐、全球疫情在即，在周邊國家疫情嚴重的此時此刻，台灣可以在90天內，把原本5月時一天6、700個確診病例降到個位數，也把疫情整個壓制下來，而在5月16日時台灣的疫苗施打覆蓋率不到1%，到現在已經超過40％。

蘇貞昌說，他要請國人同胞舉國同心，「不要講一些對防治疫情沒有幫助的話」，對於蔡英文示範施打高端疫苗給大家看，他也要特別表示敬意，而現在疫苗依序進來，指揮中心都有指引及順序，也有相關的預約制度，請大家都依照預約制度及順序，「輪到你就施打疫苗」。

蘇貞昌期盼，台灣不但疫情控制良好，疫苗施打覆蓋率也能早日提振起來，相信台灣不但可以第二次戰勝病毒，也會讓全世界更為肯定與敬佩。