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蔡依林捐百萬買50台筆電助童！4度代言公益曝疫情「情緒低潮」

▲▼蔡依林4度代言家扶基金會。家扶扶助個案小恩不畏辛苦持續投入練習，一步步朝職棒選手的夢想邁進。（圖／家扶基金會）

▲蔡依林4度代言家扶基金會。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／綜合報導

蔡依林4度擔任家扶基金會公益代言人，今（16）日在線上記者會中難得透露自己「疫情期間多多少少有些情緒低潮」，更提到看見弱勢家庭與個案的故事會讓她產生信心。而今年6月三級警戒期間，她也率先捐款100萬，讓家扶採購50台筆電幫助學童線上學習；家扶也提到，9月即將開學，還有許多家長擔心學費沒著落，呼籲各界一齊伸出援手。

家扶基金會表示，疫情三級警戒期間有6,959戶扶助家庭的生計受到影響，家扶搶先發出2600萬元急難救助金，更募集2800台平板先補學童急需，然接續即將開學，還有許多家長憂心學費沒著落，弱勢孩子的學習挑戰正接踵而來。

家扶邀請蔡依林4度擔任《無窮世代》代言人，呼籲社會大眾以「數位捐款」幫助孩子學習不間斷，更提到今年6月全國各級學校停課、線上教學期間，蔡依林除了主動關心家扶孩子的現況，更在得知弱勢學生缺少筆記型電腦學習時，就率先捐款100萬，採購50台筆電幫助家扶的學童順利學習。

蔡依林在記者會中呼籲，COVID-19疫情雖然逐漸趨緩，但貧困家庭要回歸疫情前的生活，會比一般人需要更長時間，在後疫情時代，弱勢孩子的學習與生活問題更需要大家持續的陪伴與關注。她也分享居家防疫期間，除了工作調整，生活也有一些變化，跟家人、朋友之間透過視訊聊天問候彼此，甚至以視訊吹蠟燭方式慶生。

而家扶基金會公布最新「數位捐款調查」發現，56.1%民眾曾透過網路社群得知公益團體募款訊息，且52.8%曾使用過數位捐款，選擇使用的原因為過程快速便利(89.7%)、容易使用(62.6%)、免使用現金和出門(52.0%)等。

雖然受到疫情衝擊，家扶整體捐款總額下滑，但觀察民眾使用數位支持公益人次漸增，調查顯示87.8%民眾願意用「數位捐款」幫助弱勢兒少學習。家扶目前努力穩定推展各式服務，如課輔班、才藝隊等方案轉為線上課程，社工人員也提高電話或視訊訪視追蹤頻率、物資補助送到宅、線上輔導等，確保扶助兒少穩定學習與成長。

▲▼蔡依林4度代言家扶基金會。家扶扶助個案小恩不畏辛苦持續投入練習，一步步朝職棒選手的夢想邁進。（圖／家扶基金會）

▲家扶扶助個案小恩不畏辛苦持續投入練習，一步步朝職棒選手的夢想邁進。（圖／家扶基金會）

其中個案小恩在父親離世後，由伯母一肩扛起照顧三兄妹。小恩將從小看著父親打棒球的記憶，化為自身努力的目標，而原就讀的國小並無棒球隊，直到招生選秀的教練看到他的資質，邀請跨區轉學加入，但耗材與訓練等費用不小，小恩原本擔心造成家裡負擔而婉拒，伯母卻堅定要支持孩子發展運動天賦。

在伯母及助學資源的協助下，小恩也奮力練習，克服每天通勤時間長的負擔，一年的訓練直到現在已成為球隊的先發球員，更榮獲109學年度國小軟式棒球全國聯賽殿軍，現在將升上國中的他，正朝職棒選手的目標邁進。

而今年《無窮世代》在獎助學金與急難救助，尚有5,100萬缺口，目前家扶開通各式數位捐款平台，包括家扶官網線上捐款、LINE Pay、街口支付、Yahoo!公益、電信語音等。蔡依林也說，疫情悄悄改變了我們的生活方式，但同時科技也重新定義了距離，讓我們能即時傳遞關懷，可以更快速接力傳愛，一起幫助需要幫助的人，只要拿起手機、動動手指，透過數位捐款管道也能幫助孩子安心學習。

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