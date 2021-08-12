以為康復就不用接種！他2度染疫引腎衰竭、肺血栓　嘆：最荒謬決定

▲約翰遜染疫後需要仰賴氧氣罩才能呼吸。（圖／翻攝自推特／@amjonno）

記者葉睿涵／綜合報導

英國車士打足球會（Chester FC）38歲的足球經理約翰遜（Anthony Johnson）在7月二度染疫，並引發攝氏42度高燒、腎衰竭、肺血栓等併發症，讓他與死神擦肩而過。康復後的他以自身經歷勸勉其他疫苗懷疑論者，一定要盡快接種疫苗，才有能力對抗病毒。

據《每日郵報》與《每日星報》報導，約翰遜過去曾被確診感染新冠肺炎，不過由於症狀輕微，他在染疫不久後就恢復了健康，重返正常生活。豈料，9歲的女兒貝拉（Bella）7月在學校感染了新冠肺炎後，將病毒傳染給同住的家人，導致約翰遜再度染疫。

然而，約翰遜第2次的染疫經驗就不像第1次那麼幸運了。他在確診新冠的1週後出現嚴重的新冠症狀，除了在隔離期間出現嚴重的呼吸問題，導致需要送院接受治療、戴上氧氣面罩幫助呼吸外，他還經歷了腎衰竭、血氧含量過低、肺血栓和出現攝氏42度的高燒等症狀。

約翰遜回憶道，「我當時感覺我幾乎就要死了，毫無疑問，這是我一生中最痛苦的時刻。」約翰遜認為，他的病情之所以如此嚴重，是因為他未接種新冠疫苗。他強調，他不是一名反疫苗者，他只是因為過去曾經得過1次新冠肺炎，自認為身體已經有部分抗體，所以才想等有空時才去接種疫苗。

約翰遜補充，「我必須承認這是我這一生中做過最荒謬的決定，我的妻子已經打了2針，但我卻以『沒有時間接種』這麼可笑的理由拒打疫苗，你怎麼能沒有時間來照顧自己的健康呢？」在經歷了瀕死的體驗後，約翰孫現在極度渴望立刻接種疫苗，他也敦促其他疫苗懷疑論者要盡快接種。

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