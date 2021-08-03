決賽「射中別人的靶」慘淘汰！烏克蘭東奧選手超懊悔：誰像我這樣

記者羅翊宬／綜合報導

2020東京奧運為今年度最大的體育盛事，不過這也常讓參賽選手背負著巨大壓力，反而犯下失誤！來自烏克蘭的28歲射擊好手庫里什（Serhiy Kulish）就犯下連自己都無法饒恕的天大過錯，在50公尺三姿步槍射擊決賽中，竟在最後生死關頭射中對手的靶，讓自己最先被淘汰出局，而他原本是全球排行第2名的選手。

▲烏克蘭射擊選手庫里什在決賽時失誤射中別人的靶，從8人中最先被淘汰。（圖／路透社，下同）

根據國際媒體《Devdiscourse》，庫里什在今年度的東京奧運中以預賽第6名的成績闖入決賽，在決賽的跪姿、臥姿結束後暫居排行第4名，不過在站姿第1組比賽時，卻在最後的第5發失誤射中別人的靶，因此獲得0分，最先從8名選手中被淘汰。

據悉，庫里什曾於5年前的2016里約奧運射擊男子10公尺空氣步槍的預賽中排行第4名，並在決賽中一舉摘下銀牌。

對於此次東京奧運決賽犯下的失誤，庫里什非常惱火、氣憤。他接受《衛報》等媒體採訪時表示，「到底是誰才會射中別人的靶啊？應該只有像我這種人才會吧！（在射擊時）我的外套鈕扣鬆開了，那時我感到一陣不舒服，但時間一分一秒流逝，使我不得不趕快射擊，這才讓我沒有注意到我自己瞄準的是別人的靶。」

庫里什來自烏克蘭的中部城市切爾卡瑟（Cherkasy），他認為國家在訓練射擊的基礎設施上出現嚴重的不足，因此在東奧前的受訓機會十分有限。他解釋，「我們國家沒有什麼射擊場，因此我們必須到國外訓練。我的城市雖然有一座射擊場，但那裡卻只有5個靶子，所以根本不可能在那辦比賽。」

他表示，「這裡不但沒有適合舉辦比賽的地方，也沒有地方有資源能夠培育新的運動員，這是很嚴重的問題！」

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