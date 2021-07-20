「搭機做1件事」 就能獲得特殊禮遇！空姐曝小技巧：意義重大

▲空服員必須適應各種時區，還得面對各式各樣的客人，其實十分辛苦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

民眾都希望在搭乘飛機時能夠舒適地到達目的地，尤其是會久坐的長途飛行。美國一名空姐近日即拍片分享表示，乘客在搭機時只需做一個「貼心小舉動」，就能夠獲得一項「特殊禮遇」，讓你整趟航程都受到無微不至的照顧。

根據《LADBible》報導，美國空姐卡瑪拉妮（Kat Kamalani）經常在TikTok上分享搭飛機、空服員等冷知識，最近她又分享了一段影片，指搭機時只要做一件事就會讓航程發生「巨大變化」。

卡瑪拉妮表示，空服員必須適應各種時區，還得面對各式各樣的客人，所以如果乘客在這時，對空服員們表達一點感謝之意，保證會獲得機組人員的特別對待。

卡瑪拉妮建議大家可以準備一張5美元（約新台幣140元）的星巴克禮物卡或甜點，「當旅客送我們禮品卡的時候，這對我們來說意義非常重大。」若沒有禮物卡，卡瑪拉妮表示也可以送糖果棒、護唇膏等一些小東西，「我們會記住你坐那裡、長什麼樣子，整趟旅程空服員都會確保你得到照顧。」

▲卡瑪拉妮在tiktok分享，乘客如何在航行中，獲得特別待遇。（圖／擷取自tiktok）

影片曝光後，即吸引340萬人瀏覽、73萬人按讚，還有4000多名網友在底下留言。網友表示，「我常常給空服員甜甜圈，總是獲得良好待遇。」，但也有人直言，「空服員應該公平對待所有乘客，這是他們的工作」、「我從來沒聽過要送空服員禮物，良好服務不是含在機票裡了嗎？」

不過也有網友認為不需要特別「賄賂」空服員，「他們應該平等照顧每個人。這是他們的工作。」、「就盡本分吧！對乘客有禮就是空服員的工作，乘客不須特別討好。」、「我已經付了很貴的機票錢，以為能夠獲得這些服務，現在你跟我說還要帶禮物？」

卡瑪拉妮先前也曾分享，登機時常會遇到空服員熱情打招呼，或是不斷在走道上來回走動，「其實他們正在默默觀察你，想透過你的穿著打扮，推測出你們的職業」，這麼做的用意，是萬一飛行途中發生緊急事件，機組人員就能迅速請求特定職業的人幫忙，他們又被稱為ABP（Able Body People）。