21歲才知姐姐竟是生母！他自爆2人「多1層連結」　百萬人看傻

▲ 格里夫斯的母親很年輕時便生下他 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名男子日前上網分享自己特別的家庭關係，頓時在社群媒體上爆紅。原來他從小和母親與姐姐同住，沒想到活了21年才發現，姐姐才是自己的親生母親，他以為的母親則是自己的祖母，令數百萬網友困惑不已。

《每日星報》16日報導，來自紐約的格里夫斯（Sham Griffs）4日在TikTok上傳一段影片表示，他在21歲後才得知姐姐其實是自己的生母，短短7秒的影片搭配他傻眼的表情，快速累計9.9百萬次觀看，令粉絲相當震驚。

格里夫斯隔天應眾多粉絲要求，再度拍攝影片說明，他從小便覺得自己與姐姐的關係較一般的手足更加緊密，但也像多數人一樣會打架，直到21歲時才發現，姐姐其實是他的母親，在她還是少女時期便懷孕生下他。

格里夫斯提到，母親不願墮胎，祖母便和母親達成協議，在格里夫斯18歲以前將他當成兒子撫養。但格里夫斯成長過程中一直覺得，和姐姐之間有另一層連結，「她總是給我一種媽媽的感覺，就像大姐姐該有的樣子，但那是另一個層次。我只覺得她們有什麼事沒告訴我，但我從來沒開口問。我在一個可愛的家庭長大，對此從來沒有疑問。」

直到21歲那年，祖母與母親才向他坦白，但格里夫斯對此感到理解，「據她們所說，她們認為我還沒準備好，我也可以理解。所以她們直到21歲時才告訴我，但什麼都沒改變」，儘管令他感到震驚，卻讓他們的關係比以前好了10倍。

這段影片也引起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「你的二位母親都很棒」、「你得到二位母親的愛，那才是重點」、「感謝你的母親生下你，也謝謝你的祖母幫助了她」、「很可愛的家庭」、「你其他家人真的很能保守祕密」。

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