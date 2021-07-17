殯葬業跟蹤救護車！消防局「慘背洩個資黑鍋」無奈：我們是要救活

▲消防局無奈背黑鍋。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文／新北報導

新北市消防局日前接獲民眾檢舉質疑，為何消防救護人員剛離開事故現場，殯葬業者隨即就趕到，因此質疑消防局與殯葬業者有牽扯、有洩漏個資之嫌。對此，新北市消防局調查後發現，竟然是殯葬業者派出小蜜蜂跟在消防車身後尾隨。

消防局無奈在臉書表示，「日前民眾質疑殯葬業與消防局牽扯，消防局在不知情的狀況下背負黑鍋，一切都是那群小蜜蜂所導致，我們希望是救活，他們希望是葬儀，當他們遞出名片納刻，讓我們背上了臭名。小蜜蜂們！不要讓我們背黑鍋啊。」

消防局強調，消防局核心任務著重於救災、救護、防災，並於疫情嚴峻期間，全心投入防疫工作行列，執行之業務皆與民眾生命及財產息息相關，邇來頻傳本局人員執行救護案件，被誤以為與殯葬業者或禮儀公司具有合作關係，將相關救護案件之病患個資提供給業者，及時掌握病患狀況，上門推銷造成救護家屬困擾及誤解。

消防局鄭重澄清，並無合作及推薦殯葬業者或禮儀公司給民眾，並製作相關宣導海報，於本局人員執行救護勤務發予家屬並告知，本於執行救護案件皆全力以赴的精神，並秉持堅守保護民眾個資，依法行政，切勿上當受騙。

消防局澄清，「本局絕無與殯葬業合作、如有尾隨按門鈴請物理會、如暗示或假藉與本局合作之殯葬業者請蒐證舉報、如有類似情事本局將檢附相關事證移請檢警偵辦。」