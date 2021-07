福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

▲福島核災事件10年後,自然生態也產生了不同的變化。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

福島核災發生至今已經10年,福島大學研究員安德森(Donovan Anderson)對核災後被遺棄地區遊蕩的野豬進行研究,從DNA的樣本中發現 了新品種野豬,可能是受到核汙染的野豬,與家豬交配生下的後代,但是目前還沒有直接證據證明,核汙染是導致新品種野豬的原因。

Fukushima disaster: Tracking the wild boar 'takeover'



""Once people were gone, the boar took over," explains Donovan Anderson, a researcher at Fukushima University in Japan."https://t.co/rvWPJKsAYw