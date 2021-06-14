快訊／苗栗足跡曝！7-11、賣場、美髮店都入列　全縣累計451確診

▲徐耀昌進行說明。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、林昱萱／苗栗報導

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，指揮中心14日宣布新增185例本土病例，另有15人不幸喪生。另外，苗栗則新增7名本土案例，而針對幾人的相關足跡，苗栗縣政府也於稍早公布，包含7-11、大賣場、萊爾富、美髮店。

苗栗14日新增7名本土個案，其中有6名為京元電確診者(竹南廠4位本籍員工、銅鑼廠2位移工)、一名為先前確診者的家庭接觸者，而目前7名確診個案均已收治隔離中。其中1人居隔皆無外出，3人無公共活動史，另3人相關足跡分別為7-11展宏門市、萊爾富苗栗頂尖店、姿雅髮型設計、家佳樂大賣場頭份店。

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另外，徐耀昌表示，針對本縣雇用50人以上移工產業逐一快篩，匡列隔離，徹底阻絕傳播鏈，縣內確診個案數明顯下降，而11日公布的京元電子47例確診移工中，已經包含30例二篩pcr確診。

徐耀昌表示，在第一時間指示衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排收治本縣醫院及集中檢疫所，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。最後，再次呼籲鄉親，請待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，落實防疫新生活，共同守護苗栗防疫安全。