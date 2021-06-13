不用等紙本！掃QR Code拿畢業證書　北市20所學校試辦電子化

▲全國各級學校停課，北市20所學校推出電子化畢業證書，讓學生掃QRCode馬上拿。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

為降低群聚風險，台北市應屆畢業生的紙本畢業證書改由學校以掛號郵寄發送學生，北市教育局今（13日）指出，為避免郵寄過程中遇到未能投交收件人，或寄達時間延誤造成畢業生無法順利完成新生報到，109年首度推出電子化畢業證書，有20所學校參與試辦，試辦學校採雙軌方式進行，學生除傳統紙本畢業證書外，也會取得電子化畢業證書。

教育局說明，109學年度搶先採用國中7年級新生線上報到，並於110年6月9日通知所屬高中，防疫期間為避免學生到校群聚，高一新生報到全面採行線上或傳真報到方式辦理，新生報到不用繳交紙本畢業證書，得於開學註冊時再將畢業證書等文件繳交學校。

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教育局指出，現在有20所學校同步提供電子化畢業證書，應屆畢業生不用等紙本畢業證書寄送，只須事先註冊台北通成為會員，便可於7月19日後上「台北市政府MyDoc電子文件服務平台」下載電子畢業證書，快速完成線上報到作業。

教育局表示，電子化畢業證書會經由憑證進行電子簽章，以確認資料完整性不被改變，並於證書上加上QRCode，驗證方只要透過台北通APP掃描即可確認該證書有效性，且於每次掃描都有雲端紀錄，在防偽的有效性上，更勝現行的浮水印與鋼印。即使未來紙本畢業證書弄丟了，都可以直接用電子檔列印，不用再回原校申請紙本畢業證明書，不僅減省學校印製、寄送與辨識的行政成本，也有助個人學歷文件憑證更有效率、正確的流通，期待未來可以全面推廣。