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濃痰卡喉嚨！4醫護抬「120KG確診者」翻身趴睡　累喊：被汗洗一輪

濃痰卡喉嚨！4醫護扛「120KG確診者」翻身趴睡。（圖／張厚台醫師授權提供）

▲醫師分享，每次替患者改採趴睡姿勢時，最少都得出動4名醫護人力。（圖／張厚台醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣新冠肺炎重症率高，憂心醫療量能遭壓垮，因此指揮中心5日提出讓患者採取「仰臥治療（趴睡）」稱有助改善血氧濃度，但也讓第一線醫護人員疲於奔命。有醫師表示，趴睡可讓患者的濃痰因姿位引流清除，但近日為了替一名體重破百的確診者翻身，3名護理師加上她，花了4名人力將患者翻回正面，幾乎「被汗洗一輪」，並透露另一個ICU病房情況更慘。

亞東醫院內科加護病房主任張厚台在個人臉書指出，普羅大眾很難理解為何照顧新冠確診者需要很多人力，她在昨（6）日傍晚親自「下海」體驗，幫忙替患者翻身趴睡，想知道全身包得密不透風、多層防護下「穿成這樣要怎麼翻？」

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張厚台醫師解釋，對於重症確診者而言，最讓大家痛苦的就是痰了，在病程的前幾天都會面臨這問題。而「趴睡」有助於讓患者的濃痰因姿位引流清除，呼吸道不至於被痰塞住，「更何況病人氧合狀況變差，面臨呼吸窘迫症候群的時候，趴睡是標準做法。」

濃痰卡喉嚨！4醫護扛「120KG確診者」翻身趴睡。（圖／張厚台醫師授權提供）

▲▼張厚台醫師與護理同仁身處照護第一線，每天都得包得密不通風工作，以確保自身及患者安全。

濃痰卡喉嚨！4醫護扛「120KG確診者」翻身趴睡。（圖／張厚台醫師授權提供）

「但你知道趴睡起碼要幾個人嗎？昨天老身就進去病室幫了個趴睡，是的，病人120公斤，護理師3位加老身我1位，對！你沒算錯就我們4個人。」張厚台醫師還原當下窘境，要將體重破百的患者從趴睡翻回正面，這是最少的人力；而另一個加護病房，為了替體重過重、情緒躁動的患者改趴睡姿勢，花了6名人力。

張厚台醫師感慨，照護這類患者所花人力是一般病人的很多倍！加上防護配備穿穿脫脫的複雜過程，流汗、脫水，也是第一線人員會面臨到的，在此之下「人力當然不夠啊！更何況趴睡這麼花人力，卻還是健保完全不給付…連記者會說的高流量導管也沒健保給付，重症照護這麼重要，衛福部，健保署看到了嗎？」

面對嚴峻的疫情衝擊醫療量能，張厚台醫師也不忘替同仁加油打氣，她說醫院裡的清潔同仁紛紛棄守，留下辛苦的醫護同仁處理隔離室的清潔問題，不僅要醫治病人的身心，就連環境清潔也一手包辦。對於新冠病毒所帶來的衝擊，她反問「難道不該多給她們一些掌聲以及實質上的鼓勵嗎？」

濃痰卡喉嚨！4醫護扛「120KG確診者」翻身趴睡。（圖／張厚台醫師授權提供）

▲▼護理師身上穿著2、3層防護衣，照護完患者後汗流浹背「完全就是被汗洗過一輪」。

濃痰卡喉嚨！4醫護扛「120KG確診者」翻身趴睡。（圖／張厚台醫師授權提供）

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