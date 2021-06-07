「抗疫疲勞」恐爆危機！　名醫提6大隱憂：以國外為借鏡

▲對於行動上的管制，真的仰賴人民的高度自律。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情尚未趨緩，又將迎來端午節3天連假，各界憂心返鄉潮會成最大破口。ICU醫生陳志金就以國外為借鏡，點破抗疫疲勞的窘況，也歸納出6個要注意的面向，同時呼籲「今年端午先不要回家！」

陳志金提到，「台灣經過1年多的平靜，疫情惡化得比較晚，此刻或許可以好好的來檢視，各國防疫政策的成敗作為借鏡。」

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首先是宗教與政治活動，陳醫師表示，「因為宗教活動與政治活動，讓疫情惡化到無法收拾的地步的國家，比比皆是。這方面，台灣算是有高度的共識與自制。」

再來是長照的部分，這也是台灣正面臨的一大問題，他認為，長者在感染初期可能是沉默的一群，因此照護者的疫苗注射是首要之急；另外，包括照護者減少與外界接觸、避免跨機構支援、人力是否足夠等，都是需要考慮的問題，「長照機構一旦發生群聚，可以預期的是死亡率會上升。」

▲長照機構一旦發生群聚，可以預期的是死亡率會上升。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

同時，針對外籍移工也格外需要注意，陳志金直言，「是否有足夠的口罩、防疫知識？生病被隔離時的生計、居住環境的擁塞、跨單位派遣等問題，新加坡就是最好的借鏡，國民的控制情況良好，移工的感染潮卻延燒好一段時間。」

「生活與生計這是最困難的！」陳志金感嘆，隨著疫情的拉長，許多基層人民等於是斷炊，年輕人可以不出門，在家叫外食、網購；然而，很多年長者的生活圈則在傳統市場，要他們減少去的次數，那勢必得解決「食」的問題，或許晚輩可幫忙線上採買，或有業者能開著小卡車，到各巷弄去送貨或讓民眾購買。

▲許多長輩不會網購，只能到菜市場買菜。（圖／記者林敬旻攝）

最後是行動管制的手段，陳志金表示，這仰賴人民的高度自律，「和其他民主國所面對的問題一樣，台灣對高壓管制政策會有所顧慮。歐美各國也都出現過，民眾不理會這樣的行動管制，甚至上街頭抗爭。另外一個在封城之下的傳播，人們因為無助，反而更容易和親友之間互訪尋求慰藉，反而造成同住或非同住家庭成員間的傳染。」

另外，陳醫師也特別點出「抗疫疲勞」的問題，「年輕人的活動力旺盛，無法長時間宅在家中，再加上同儕之間可能會發現，得病也不會怎麼樣的時候，就會不以為意。所以，台灣眼前最大的關卡是：端午節的人口流動！拜託今年端午先不要回家，以視訊或電話和長輩聊聊，長輩們也要體諒年輕人，請勿叫他們回家。」

▼端午節的返鄉潮引起外界憂心。（圖／記者呂佳賢攝）