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都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」　台灣有4牌打得到

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭、李佳蓉、洪巧藍／整理報導

因應新冠肺炎疫情，多家疫苗問世，但時間較為緊迫的緣故，對於安全性及副作用各界仍有諸多疑慮。本站對此整理5種疫苗懶人包，讓讀者一次看懂疫苗是哪一國研發、疫苗種類、保護力、施打副作用、優點、施打劑量、目前是否有得施打等項目。

▲▼疫苗懶人包。（圖／記者鄺郁庭製表）

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▲疫苗懶人包，點圖可放大查看。（圖／記者鄺郁庭製表）

據悉，指揮中心公布國內新冠疫苗接種數據，25日接種7986劑，從3月22開打以來累積接種31萬9,665劑，其中公費27萬8611人次，自費4萬1054人次。根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

目前取得三批AZ疫苗，分別是直接與AZ洽購11.7萬劑以及自COVAX所分配兩批，第一批19.92萬劑，第二批41.04萬劑，合計72.66萬。

另外，國內兩家疫苗廠聯亞、高端正全力投入研發，都已經進入臨床實驗第二期收尾階段，預估可在7月底前供貨，而美國莫德納疫苗也將在年中出貨。

總統蔡英文指出，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗

ET快訊
一張圖看懂「5大疫苗優缺點」　台灣有4牌打得到
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