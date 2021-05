「人類抗疫勝利」震撼照曝光　時尚雜誌獲網友大讚：畫面超振奮！

記者張寧倢/編譯

最新一期的英國知名雜誌《DAZED》以「全球抗疫」結合「奧運會」為主軸,讓模特兒們穿著時尚服裝在巴黎體育場中飛越奔馳,從跑步、體操、鏢槍到跨欄項目,詮釋了人們努力戰勝疫的勝利姿態。照片一出也引發網友共鳴,大讚作品畫面「太震撼了」。

《DAZED》文字編輯Emma Elizabeth Davidson在文中提到,本期雜誌與封面描繪出的畫面,可堪稱是穿得最棒(best-dressed)的奧運會,用那些令人驚艷、興奮的設計師作品服裝取代了機能運動服,模特兒們穿著它們跨過了寫有COVID-19標誌的障礙欄,奔向更有希望的未來。攝影師Carlijn Jacobs表示,在為拍攝做準備的過程中,他看了一些以前的體育紀錄片,事先參觀了體育場,全身心投入各種奧運會項目並感受它。

《DAZED》的幾幀畫面都相當令人震撼,除了一名男模穿著LV(路易威登)修身西裝、戴著BALENCIAGA(巴黎世家)的墨鏡,跨越全球共同敵人「新冠肺炎COVID-19」的障礙欄;還有一張8切割的拼貼圖,每位模特兒眼中透露出堅定力量,臉上也掛著準備好要迎接新時代的振奮神情;還有一名穿著GUCCI休閒套裝的男模正在接受疫苗接種,手臂上方更直接寫上「回歸日常」(Back to Life)的文字。

