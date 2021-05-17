全國都停課？陳時中籲教育部通盤考慮　「特殊情況需嚴謹安排」

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土(案1684至案2016)及2例(案2017、案2018)境外移入。雙北今天早上也宣布高中職以下學校停課至5月28日，面對雙北祭出的新規定，網路上出現全國都應停課的聲音，指揮中心回應了。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，三級警戒區域整體疫情嚴峻且疫情緊急，地方政府必要快速防堵疫情，所以宣布停課，但仍希望地方政府能審酌學生受教權和照顧需求來做好必要的妥善安排。陳時中也提及，家長相關的防疫照顧假在去年中央都有提出標準，地方政府都可比照辦理。

至於在二級警戒地區，雖然沒有需要快速防堵疫情，但仍需要因應校園嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準，有些「特殊情況需要做更嚴謹的安排」，陳時中表示，這部分希望教育部可以一起來做通盤考慮。

根據最新規劃，雙北公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心全面停課，學生在家防疫不到校。勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。其中臺北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計245,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含236,103例排除)，其中2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。