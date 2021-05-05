嫌iPhone12超難用！她狂遇4狀況：朋友的也是　風向卻一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友從i8換iPhone12，結果才用短短2個月，就碰上許多問題，不禁崩潰直呼「沒用過這個難用的手機。」對此，不少網友認為，應該拿到機王了，建議她趕快送回原廠。

女網友在dcard提到，目前i12使用1、2個月，不僅超容易大當機、解鎖困難、容易黑頻，還經常出現過熱的情況，「以為只有我的手機這樣，沒想到身邊朋友的i12也有相同問題。」

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▲iPhone12 Pro。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，她忍不住吐槽，「真的沒用過那麼難用的手機，真的很誇張，想請問大家是否有一樣症狀？」不過，大部分網友直言，並沒有碰過上述問題，「用了快半年，以上狀況都沒有」、「我的沒有問題」、「我充電也不會很燙欸，超順而且長得好好看，越用越愛，解鎖就算放在桌子上也解得開，根本神一般好用」、「我是用一段時間後會開始發燙啦，但黑屏、當機什麼的不會欸」。

在許多人的建議下，原po最後也表示，會拿去送修，「或許真的買到機王了，自己上一支手機是i8，很好用，換i12時使用1、2個月蠻失望的，知道是我的手機問題就放心了。」