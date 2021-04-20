避免軍人操練熱傷害　國軍下令：訓練禁以冰品、咖啡代替飲水

▲國軍。（資料照／記者軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

面對夏季來臨，國防部宣導落實官兵熱傷害防治，也要求每年4月底前各軍完成熱傷害合格簽證作業。軍醫局衛勤保健處處長陳元皓20日表示，國軍各訓練場地要注意官兵適時補充飲水，嚴禁以冰品飲料，以含有咖啡因等飲品代替。

國防部20日舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，陳元皓表示，今年入夏，氣候屢破高溫紀錄，國軍在訓練不中斷、戰備無間隙下，為防範官兵在操課訓練期間，發生熱傷害及有效應處。

在防範作為上，陳元皓表示，各部隊在各項體能訓測前，即應接受充分均衡且規律運動訓練，逐步調整熱適應之能力，避免貿然受測，並完成勤前教育，掌握身體不適人員，其中包含肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等官兵，妥適給予關懷。

陳元皓說，國軍已律定隨隊救護編組，建立通聯機制及完成測試，完善救護車急救器材整備及功能測試，醫護人員演練急救器材操作，掌握操課場地鄰近具備中暑急救處置能量的醫院，先期勘查及熟開後送路線。

此外，軍方也針對訓練場地，定時監測中暑危險係數變化，適時補充水分，嚴禁冰品飲料，以及含有咖啡因的飲品來代替。

在應變處置上，陳元皓表示，各部隊平時即應完成降溫急救處置應變編組，律定律定班長、鄰兵、軍醫官、醫務士、押車幹部職掌，分工合作；並持續確按步驟演練，以熟稔急救「三快」之要領，即對有意識不清、全身倦怠無力等症狀的官兵要「快速發現」、發現後要「快速降溫」以及「快速送醫」。