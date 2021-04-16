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「舒力基」3天後變強颱！下週「鞍形場北甩」　全台乾燥旱象加劇

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲颱風「舒力基」預計3天後增強至強烈颱風。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

颱風「舒力基」預計3天後增強至強烈颱風，根據最新資料顯示，受到太平洋高壓西南側的東南東風導引，持續朝向西北西朝菲律賓接近，第4、5天進入鞍形場轉北緩慢前進，侵台機率0、無解台灣旱象。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(16)日至明(17日)晨東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有零星短暫降雨的機率。北台舒適微涼、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部17至26度，中部18至32度，南部19至35度，東部18至30度。

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中央氣象局(16日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「舒力基」前3天先受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第4、5天進入鞍形場轉北緩慢前進。由於「舒力基」通過高海洋熱含量(OHC)海域(右圖)，3天後將增強至「強烈颱風」(≧51米/秒)。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲中央氣象局(16日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「舒力基」前3天先受太平洋高壓西南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第4、5天進入鞍形場轉北緩慢前進。由於「舒力基」通過高海洋熱含量( OHC)海域(右圖)，3天後將增強至「強烈颱風」(≧51米/秒)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，第6天起逐漸受到「西風帶」的導引，向東北東大迴轉，遠離台灣。「舒力基」不但無侵台機率，反而給台灣帶來5、6天〔下週(18)日至週四(22日)〕穩定乾燥(相對濕度較低)的大氣，雖然偶爾有一些中高雲通過台灣上空。

明(17)日白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣先好轉，花東仍有局部雨。下週日、一(18、19日)台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。 下週二至週四(20至22日)、各地晴朗乾燥，白天熱、早晚略偏涼。天乾物燥，要多補充水分；山區活動注意火苗。

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