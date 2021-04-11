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社會 社會焦點 保障人權

通訊男修手機驚見女友「熱忱滿分」下海　上流限定賣淫集團全破獲

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲一隻壞掉的手機，驚然讓警方揪出整個賣淫集團。（圖／翻攝pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

台北一名在手機行上班的男子小傑（化名），因為幫葉姓女友的閨蜜王女修手機，在備份資料時，赫然發現葉女跟王女在Line對話中，一起參與賣淫，甚至還對這項「工作」充滿了熱忱。小傑一氣之下，向警察報案，進而破獲人數多達2、30人的賣淫集團。

事情發生於2019年，葉女將王女的手機轉交給男友小傑修理，小傑備份好資料，準備修理時，赫然發現自己的女友跟王女都下海當「飯局妹」，包括富商、律師等都是社會名流都是恩客。

小傑甚至還在對話中發現，女友對這份「工作」充滿了熱忱，相當積極參與，隨便躺著賺都比自己賺得還多，原本以為與女友感情相當恩愛的小傑，深感自己遭到背叛，一氣之下拿著對話紀錄到警局報案。

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲葉女跟王女都是在閨蜜李女的仲介之下才下海。（圖／記者張一中攝）

警方循線追查，小傑女友透過另一位李姓閨蜜仲介下海，李女只是賣淫集團中的一位高級小姐，因為容貌與服務當讓恩客相當滿意，因此常有回頭客光顧，甚至因此自己出來接單，不但鎖定上流人士客群，而且還因應客戶想嘗鮮的需求，找來閨蜜葉女跟王女下海。

根據檢警掌握資料，小傑女友葉女曾在2019年與1名李姓律師，於台北市松山區的汽車旅館進行交易，完事之後支付18,000元的費用，其中雞頭李女抽成3,000元傭金，葉女則獲得15,000的酬勞。

另一名代號「Ynag」的富商，先後指名王女跟葉女至中山區的晶華酒店服務，總共付款4,0000元，李女抽成7500，葉女獲得17500元、王女獲得15000元。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲楊女才是整個賣淫集團頭人，光是在家抽傭就月入10萬。（圖／pexels）

檢警查出，李女還有一名「上線」楊姓女子，楊女手中有2、30名小姐名單，每天約10女報班等候挑選，評定外表、身材然後定價彙整資料後，交給經紀人，並且註記「配合度」，每次收取客人從8,000元到20,000元不等的費用，自己則會從中抽3,000~8,000元不等的傭金，其餘就分給小姐或其他「工作人員」。楊女光是靠著在家抽傭，就月入10萬。

李女跟楊女都遭到台北地檢署依「妨害風化罪」起訴，台北地院判楊女徒刑5個月、得易科罰金15萬，李女則被判5個月、緩刑2年，且須在判決確定後6個月內，向公庫支付5萬元，檢方不服上訴，日前遭駁回，全案確定。

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