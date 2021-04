恐怖摔角影片曝！選手臉炸開「噴血倒擂台」　竟是對手惡意報復

▲ 布雷本想錄下威爾森在場上英勇之姿,沒想到拍到血腥現場。(圖/翻攝自推特/@adamclarkitv)



記者陳宛貞/綜合外電報導

觀看職業摔角競技對許多人來說是一種紓壓方式,選手通常也會事先溝通好,故意製造暴力效果,以炒熱氣氛。英國一名職業選手卻假戲真做,利用暴力橋段來報復對手,導致對方臉部重傷、多處骨折,當場倒地暴血,畫面相當殘忍。

《都市星報》1日報導,英國多塞特郡去年一場摔角比賽中,33歲職業選手萊利(James Riley)與32歲的業餘選手威爾森(Rob Wilson)站上擂台,發生這場恐怖事件。威爾森當時是萊利的學生,課程的一部分便是在觀眾面前表演,因此過程全被紀錄下來。

萊利在活動前幾天告知威爾森,計畫出現變動,表演被改為比賽。由於消息來得太過突然,雙方都同意,屆時由擁有17年經驗的萊利來主導暴力橋段。依照劇本,這場比賽會由萊利獲勝。威爾森事前拜託坐在前排的友人布雷(Paul Bray)為他錄影,賽後才能給妻子和2個女兒看看他帥氣的模樣,影片卻意外成為萊利對他施暴的證據。

Wrestler James Riley, 33, aka Jay Knox jailed for 21 months for causing GBH to a competitor when he deviated from the script of a match in Ferndown in Dorset. The pair had not had much time to practice and Riley kicked his opposite number in the face causing it to bleed. pic.twitter.com/rmn3Gjz9Tu