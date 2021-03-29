穿黃衣逛IKEA！女大生遭誤認成「店員」慘被飆罵...網傻眼：瞎了？

▲有網友穿著黃色帽T逛IKEA竟被誤認成店員，事後解釋竟還慘被痛罵。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名女大生穿著黃色衣服在IKEA逛街時，竟被人誤認成店員，且不管怎麼解釋對方依然認為她是店員，甚至還怒罵她是在「推卸責任」，讓她相當傻眼，直呼「我真的發誓以後不穿黃色衣服去逛IKEA」。

一名女大生在匿名論壇Dcard以「逛街被路人怒吼」為題發文，表示她曾在2年前穿著黃色的帽T跟朋友去逛IKEA，結果正當她跟朋友在選購商品的時候，一名年約30幾歲的男子突然向她詢問收納盒的位置，而她也馬上向對方表明自己並不是IKEA的員工，想不到對方不只沒離開，反而還怪罪她「你們是在耍我嗎？還是你們喜歡推卸責任？」

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▲IKEA宜家敦北店將在4月26日熄燈，這家唯一位處台北市中心的IKEA，除了逛傢俱、試躺沙發的美好回憶，最令人感到不捨的就是每逛必點、插了瑞典小旗子的肉丸了！（圖／翻攝自IKEA網站）

原PO的朋友聽到後，也不甘示弱地表示「啊我們就不是IKEA的人啊」，想不到這名男子反而更加惱怒的認為她是在袒護原PO的行為，甚至拉高音量引來附近民眾與店員的注意，最後就算店員不管怎麼解釋他們不是IKEA的員工男子依然不信，堅持要找主管來「把他們都弄到失業」。

事後，主管前來了解情況才發現男子真的認錯人了，並不斷解釋原PO身上的衣服與員工制服間的差異，這才讓男子驚覺「誤會大了」，趕緊丟下一句「喔抱歉」就直接落跑，留下傻在原地的當事人和IKEA店員們，讓原PO氣到表示，「那天過後我真的發誓以後不穿黃色衣服去逛IKEA」。

貼文一出，馬上就引來不少網友同情原PO的經歷，紛紛留言「真的遇到怪人，幫QQ，你們運氣太差了」、「你人太好了，是我一定跟在他後面開罵」、「我會直接找他麻煩要他道歉欸」、「好氣欸，他眼睛長在腳底板哦」、「對方瞎了？」、「鍥而不捨要客訴的男子」、「真的是荒唐到好笑」。也有網友建議原PO「教你一招，下次遇到這種的 手機就默默地拿出來對著當事人拍，包準高機率這人當場就跑掉了。」