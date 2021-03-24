愛國者飛彈戰備演練畫面曝光　潛入民間廠房進行戰力保存

▲愛國者飛彈戰備演練。（圖／軍聞社提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國軍本週實施第一季戰備任務訓練實兵演練，軍方分別在北部丶南部地區，進行愛國者防空飛彈的戰備演練，愛國者飛彈車等多輛特種車輛在野地放列模擬發射迎敵，且模擬在遭到敵軍攻擊陣地時，機動轉移到民間廠房內進行戰力保存。

根據軍聞社報導指出，第三作戰區（北部）防空部隊在作戰中心統一指揮管制下，在23日模擬對敵空中攻擊進行防空接戰操演，驗證國軍整體防空作戰能力。

在此次戰備訓練中，陸軍也出動防空連復仇者飛彈車、蜂眼雷達及指管車，進入戰術陣地後，官兵依標準作業程序為雷達車、指管車及飛彈車進行放列與偽裝，迅速完成接戰準備，模擬對空中進襲敵機搜索、鎖定並發射刺針飛彈。

此外，空軍防空暨飛彈指揮部也進行愛國者飛彈的戰備演練，愛國者飛彈車等多輛特種車輛在野地放列，模擬發射迎敵，並且模擬遭到敵軍攻擊陣地時實施陣地變換，還潛入民間廠房避開攻擊，進行戰力保存課目演練。

在南部的第四作戰區，由空軍防空飛彈部隊實施戰術機動，愛國者飛彈車、發射架等裝備快速機動至戰術陣地，並在有限時間內完成放列，持續對空警戒。

▼復仇者飛彈車機動戰術與偽裝網架設。（圖／軍聞社提供，下同）

▼飛彈班官兵可在50公尺外遠端控制飛彈發射。（圖／軍聞社提供，下同）