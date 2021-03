廚工阿姨突爆富！　嗨中3900萬：會繼續替學校孩子煮飯

▲凱倫平時在學校擔任廚房阿姨工作,這次幸運中100萬英鎊。(圖/翻攝自twitter/@TNLUK)

記者陳怡靜/綜合報導

財神爺來敲門了!英國伊普斯威奇鎮的53歲學校廚房阿姨凱倫(Karen Daikin)13日幸運中了彩券100萬英鎊(約新台幣3900萬元),剛好是英國母親節前夕,讓她驚呼「是最棒的母親節禮物!」幸運中大獎的她也承諾,不會因此放棄現在的工作,「我熱愛我的工作、學校和所有的孩子們。」

綜合外媒報導,凱倫簽的號碼是她14歲兒子卡勒姆(Callum)的出生日期和時間,她已經持續簽這組號碼有一段時間,沒想到竟讓她等到了!母親節前夕,她在電視機前觀看開獎時,發現自己連中5個數字和特別號(Bonus Ball),樂得和先生傑夫(Jeff)開香檳慶祝。事後她打趣地說,「也許是我的兒子用另一種方式,送給我另類的母親節大禮吧!」

凱倫提到,3年前傑夫意外中風,導致她蠟燭兩頭燒,除了每天在醫院照顧老公之外,還得一邊工作,「為了卡勒姆我必須要堅強」。所幸,傑夫恢復得很好,現在也回歸工作崗位,生活並沒有受太大影響。

▲凱倫和老公興奮地開香檳慶祝。(圖/翻攝自twitter/@TNLUK)

面對一夕致富,凱倫也承諾,絕對不會放棄現在的學校廚房阿姨工作,「我熱愛我的工作、學校和所有的孩子們。」

凱倫也透露,過去他們買不起房,夫妻倆結婚35年來都是租屋,計畫利用這筆獎金買一間3房的獨棟住宅,也打算購入一輛新車,同時也想要帶著家人去度假,「對過去的我們來說,花錢出遊是一筆沉重的負擔,卡勒姆也不曾實際出遊過,這次終於能夠圓夢。」此外,她也希望能夠留一筆錢給兒子,確保他能在經濟無虞的長大。

