31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

▲湖人球星詹姆斯的NBA Top Shot虛擬球員卡。(圖/翻攝自推特/@basketbllnews)

記者張寧倢/編譯

美國31歲金融分析師列維(Michael Levy)在2020年9月開始就在NBA Top Shot交易平台上購買虛擬球員卡「Moment」,其中也包含湖人隊知名球星詹姆斯(LeBron James),當初列維花了大約17.5萬美元(約新台幣498萬元)買下的卡片,竟在6個月的時間內,飆漲至2000萬美元(約新台幣5.7億元)。

根據《華爾街日報》報導,身為宅男金融分析師的列維原本就對體育、撲克相關的市場很感興趣,也試圖在其中找出利益與優勢。去年9月,他在NBA虛擬球員卡的數位交易平台Top Shot上嗅出NFT(非同質化代幣)的投資趨勢,於是他買下價值17.5萬美元的虛擬卡片「Moment」,還傳訊息給朋友說,「這可能會是一項大投資」。

▲NBA世界球星詹姆斯的Moment卡價格飆漲至超過20萬美元。(圖/翻攝自推特)

NBA Top Shot的卡片不同於蒐集傳統球員卡,而是蒐集各球員們三分球、灌籃等生涯精彩時刻,這些短影音卡片因此稱為「Moment」,一推出就受到NBA球迷熱烈搶購,甚至需要排隊抽籤才能買到,原本價值9到230美元(約新台幣250到6500元)的卡包中,若幸運抽中湖人球星詹姆斯等稀有卡片,光這一張卡的價格可能就喊到超過20萬美元(約新台幣570萬元)的恐怖漲幅。

Michael Levy, a 31-year-old financial analyst who says his interests are sports, poker and markets, spent $175,000 over six months on @nba_topshot digital trading cards.



They are now worth $20 million.



via @bzcohen https://t.co/tc0brsegTq pic.twitter.com/2m8zuPWBFg