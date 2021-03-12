31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

▲湖人球星詹姆斯的NBA Top Shot虛擬球員卡。（圖／翻攝自推特／@basketbllnews）

記者張寧倢／編譯

美國31歲金融分析師列維（Michael Levy）在2020年9月開始就在NBA Top Shot交易平台上購買虛擬球員卡「Moment」，其中也包含湖人隊知名球星詹姆斯（LeBron James），當初列維花了大約17.5萬美元（約新台幣498萬元）買下的卡片，竟在6個月的時間內，飆漲至2000萬美元（約新台幣5.7億元）。

根據《華爾街日報》報導，身為宅男金融分析師的列維原本就對體育、撲克相關的市場很感興趣，也試圖在其中找出利益與優勢。去年9月，他在NBA虛擬球員卡的數位交易平台Top Shot上嗅出NFT（非同質化代幣）的投資趨勢，於是他買下價值17.5萬美元的虛擬卡片「Moment」，還傳訊息給朋友說，「這可能會是一項大投資」。

▲NBA世界球星詹姆斯的Moment卡價格飆漲至超過20萬美元。（圖／翻攝自推特）

NBA Top Shot的卡片不同於蒐集傳統球員卡，而是蒐集各球員們三分球、灌籃等生涯精彩時刻，這些短影音卡片因此稱為「Moment」，一推出就受到NBA球迷熱烈搶購，甚至需要排隊抽籤才能買到，原本價值9到230美元（約新台幣250到6500元）的卡包中，若幸運抽中湖人球星詹姆斯等稀有卡片，光這一張卡的價格可能就喊到超過20萬美元（約新台幣570萬元）的恐怖漲幅。

Michael Levy, a 31-year-old financial analyst who says his interests are sports, poker and markets, spent $175,000 over six months on @nba_topshot digital trading cards.



They are now worth $20 million.



via @bzcohen https://t.co/tc0brsegTq pic.twitter.com/2m8zuPWBFg — Steven Russolillo (@srussolillo) March 9, 2021

報導指出，僅在過去一個月以來NBA Top Shot上的10萬名買家總計就達成了2.5億美元的交易。其中，列維花17.5萬美元（約新台幣498萬元）買下的Moment卡，現在粗估價值已經來到2000萬美元（約新台幣5.7億元），在6個月內飆漲了114倍。列維說，「我仍然認為，這是一個不對稱的押注，因為它仍有巨大的上漲空間。」

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