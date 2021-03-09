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社會 社會焦點 保障人權

司法院前升狼煙祈福！原住民狩獵判刑　籲尊重文化提釋憲

記者羅志華／台北報導

原住民布農族獵人王光祿於2013年7月間，在台東海端鄉以土造長槍，狩獵保育類台灣長鬃山羊及山羌，經最高院判刑3年6月確定；另名卑南族獵人潘志強，也因於2014年2月狩獵山羌，遭判6月徒刑、得易科罰金定讞，2人聲請釋憲，原住民團體於9日開庭前，在司法院門口升起狼煙，為族人祈福。

▲▼原住民獵槍釋憲案，團體聲援升狼煙。（圖／記者羅志華攝）

▲原住民獵槍釋憲案9日開庭，團體於庭前在司法院聲援，高喊「獵人無罪、法律違憲」。（圖／記者羅志華攝）

王光祿遭逮後，稱在2013年7月間於台東河床撿到土造長槍，並於8月時，為讓母親品嘗野味，於海端鄉狩獵山羌及台灣長鬃山羊，但由於兩種動物皆屬保育類，王在狩獵後約2小時就被逮捕，訊後依違反槍砲管制條例、野生動物保育法送辦。

王光祿判刑3年6月確定後，檢察總長顏大和提起非常上訴，最高院認為本案以槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法限制原住民，有違憲疑慮，裁定停止訴訟程序，並聲請釋憲。

▲▼原住民獵槍釋憲案，團體聲援升狼煙。（圖／記者羅志華攝）

▲在部族領袖帶領下，升起狼煙向祖靈祈福。（圖／記者羅志華攝）

另名釋憲聲請人是卑南族的潘志強，他於2014年2月間晚上，在台東縣卑南縣溫泉村山區，以土造長槍狩獵山羌，法院依違反野生動物保育法，判6月徒刑、得易科罰金；他主張槍砲彈藥刀械管制條例中，對原住民因狩獵文化持有槍枝的限制應予除罪化。

9日憲法法庭開庭前，原住民團體在司法院前，燒芒草升起狼煙、向祖靈祈福，並由部族領袖帶領儀式，高喊「獵人無罪、法律違憲」，訴求尊重完整原住民文化權利。

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