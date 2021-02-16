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高雄SOGO「神鬼內賊」盜換現金10萬！　百貨回應證實：已報警

高雄遠東SOGO百貨驚爆有樓管人員利用系統後台竄改顧客發票，集中金額，累積點數和兌換現金抵用券，SOGO聲明已報案。（圖／報系資料照）

▲高雄遠東SOGO百貨驚爆有樓管人員利用系統後台竄改顧客發票，集中金額，累積點數和兌換現金抵用券，SOGO聲明已報案。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

本刊於本（2）月10日揭發SOGO遠東百貨高雄分店，旗下職員於去年周年慶期間，利用11位主管的密碼，進入內部電腦系統，竄改超過2千多筆消費金額約600多萬元的發票，接著以「化零為整」的方式，兌換數10萬元的現金抵用券，最後用現金抵用券購買商品「退貨折現」一事，引發社會關注。

SOGO遠百發表聲明指出，公司高層已於當天（2月10日）報案，並表示警方已介入偵辦，相關影像已交由警方存檔備查，否認店長銷毀影像一事，並強調消費者並無受損或個資外洩（電腦只看得到發票號碼、消費明細，並無任何個人資料）等情形。

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SOGO表示，關於報導該公司職員有退貨折現等犯罪行為，特別澄清抵用券屬贈品不能折現，所指金額及發票筆數與事實不符，鍾嫌盜用顧客發票金額100萬抵用券未達10萬。

另外SOGO也指出，報導中針對員工利用無發票強制退貨與事實不符，SOGO規定無發票，即無法退貨等規定。此外，HPG卡累點之指控與事實不符，因為抵用券不能累積點數，該員可用11組主管密碼並無實證，特此聲明。

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