12歲小妹「長滿頭蝨」慘死！恐怖父母無視3年↑　荒唐史曝光

▲美國喬治亞州12歲女童生前承受嚴重頭蝨感染，病況持續至少3年以上，卻遭父母冷血無視。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州威爾金森郡（Wilkinson County）發生一起駭人事件。12歲女童凱特琳（Kaitlyn Yozviak）被發現陳屍家中，頭部長滿蝨子，病況持續至少3年以上。她的父母過去早有撫養疏忽、無視孩童福祉的荒唐紀錄，如今被指控謀殺親生女兒，但目前暫時交保獲釋。

《紐約每日新聞》等外媒報導，鄰居2020年8月發現，凱特琳已經2個多月沒有在院子裡玩耍，感覺不太對勁，報警後意外揭發案情。喬治亞州調查局（GBI）特別探員萊恩（Ryan Hilton）表示，該機構從未見過如此嚴重的頭蝨感染。他認為，孩童被頭蝨反覆叮咬，血液含鐵量降低，最後因此死於心臟驟停與嚴重貧血。

▲喬伊（左）與凱蒂（右）過去早有多次撫養疏忽的紀錄。（圖／翻攝威爾金森郡警長辦公室）



根據該州家庭與兒童服務部（DFCS）紀錄，女童的父親喬伊（Joey Yozvia） 與母親凱蒂（Katie Horto）早在2008年就被檢舉「居家環境不衛生」，除了凱特琳以外的另外2個孩子因此被帶走安置。他們2018年又被檢舉家裡「到處都是蟲子，飼養過多貓咪，環境危險」。凱特琳當時搬去姑姑家暫住6天，之後又返回居住。

喬伊和凱蒂如今被指控虐待兒童與第二級謀殺罪，但由於尚未被大陪審團起訴，1月時各自繳交10萬美元（大約新台幣280萬元）保釋金，暫時獲釋。