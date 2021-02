緬甸民眾舉《飢餓遊戲》三指禮抗議　70間醫院大規模罷工

▲三指禮象徵「自由、平等、博愛」。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

緬甸70間醫院和30城鎮醫護部門在3日串聯罷工,在藍色防護服上戴著紅絲帶,並效仿電影《飢餓遊戲》中的「三指禮」,象徵反抗極權統治的精神,聲援被捕的翁山蘇姬,「軍人說,政府現在開始由他們管了,由他們來統治緬甸。但我們拒絕在他們的獨裁統治下工作。」

三指禮於2014年首度出現在曼谷街頭,為泰國示威者抗議政府的舉動之一,隨後在2020泰國反政府示威、香港民主運動都有使用,是反政府的標誌性手勢。

緬甸的示威活動不斷升級當中,不僅醫療人員大規模罷工,由軍方營運的電信公司Mytel也有大批員工辭職抗議,一些與軍方有關的公司所生產的商品都被抵制,包括熱門的緬甸啤酒與紅寶石牌香菸。

▲緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬,在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮。(圖/路透)



儘管仰光目前已恢復道路交通、通訊,但民眾的怒火仍未熄滅。根據緬甸傳統,敲擊的鼓聲能抵禦邪靈,仰光民眾自2日開始也沿用這項習俗,晚上一起在陽台上大聲敲打鍋碗瓢盆製造噪音,街上的車輛也按喇叭「共鳴」,透過委婉的方式抗議軍方政變。

The people of Yangon making their displeasure with the coup heard pic.twitter.com/v3rrhoa78E