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老虎慶生收到1隻活山羊！隔天竟變「玩樂好朋友」　一起巡視領地

▲▼動物園幫老虎慶生趕進一頭活山羊　隔天管理員：牠收了小弟。（圖／翻攝自動物園YouTube／safaripark25.TV）

▲西伯利亞虎與山羊成為「好兄弟」。（圖／翻攝自動物園YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯一座野生動物園為了給一隻老虎慶生，園方特別買來一隻「活山羊」並把其趕進園區，希望老虎能盡情享受狩獵的感覺並吃一頓大餐。飼養員隔天進入園區檢查情況，發現老虎竟然把山羊收為「小弟」，老虎像帶小弟出巡一般帶著山羊四處閒逛，奇特的場景讓飼養員當場看傻。

根據《今日俄羅斯》報導，俄羅斯濱海邊疆區、接近海參威有一座野生動物園，園內飼養了一隻瀕危稀有動物西伯利亞虎（又稱東北虎、阿穆爾虎），儘管動物園給與老虎的活動範圍相當大，他們平常也會定時餵食，只是老虎仍偶爾會出現悶悶不樂的情況。

▲▼動物園幫老虎慶生趕進一頭活山羊　隔天管理員：牠收了小弟。（圖／翻攝自動物園YouTube／safaripark25.TV）

▲山羊直到2019年才死亡。（圖／翻攝自動物園YouTube）

園方2015年在老虎生日那一天，特別準備一隻「活山羊」，並把其趕進老虎活動區，希望老虎能盡情狩獵、享受撕咬獵物的感覺，同時吃一頓美味大餐。不料，飼養員隔天進入園區檢查情況，發現老虎竟然把山羊收為「小弟」，甚至帶著山羊四處巡視領地、一起玩耍，甚至睡在一起，畫面讓飼養員相當吃驚。

園方表示，老虎可能是因為孤單太久了，加上平常不會缺乏食物，才會把山羊當成玩伴，當初他們曾經把山羊移走，結果造成老虎整夜不斷咆哮，無奈之下才讓山羊繼續陪在老虎身邊。情況直到1年後，山羊開始嘗試挑戰（衝撞）老虎，老虎失去耐心反擊（沒有吃），山羊才被園方移到其他地方治療，並於2019年死亡。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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