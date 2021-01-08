　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普7日整天未露面。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

美國國會6日發生動亂，白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）在事發一天後出面譴責暴徒，兩黨各界也一致嚴厲譴責，但川普卻仍未直接批評，引起眾怒。

川普的支持者6日硬闖國會山莊，在警方清場後，川普在推特發文將闖入者稱為「長期受到不公對待的愛國者」，且並未直接批評，而是說「拒絕暴力，尊重執法人員，呼籲（闖入者）離開國會」，不久後貼文就遭推特刪除，並封鎖川普的發文權限。

根據《每日郵報》報導，麥肯內妮7日傍晚則表示，「總統和行政部門以最嚴厲的程度譴責，這是無法接受的，違法者應受到嚴厲追訴。」

▲▼白宮女新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）疑似承認川普敗選。（圖／路透）

▲麥肯內妮7日傍晚臨時舉辦簡報會。（資料圖／路透）

麥肯內妮提到去年「黑人的命也是命」（BLM）運動時，白宮附近的聖約翰公會教堂（St John's Church）遭縱火做為例子，重申美國憲法第一修正案保障民眾和平集會之自由。

麥肯內妮指出，昨日一群暴民破壞場外數千合法集會者的第一修正案的權利，那群暴民與美國政府堅持的所有事情相反，政府追求所有公民有權安全和平與自由生活，強調白宮會致力於政權轉移，「現在是美國團結抗拒類似昨日暴力事件的時刻」。

麥肯內妮用2分鐘在臨時簡報會中聲明完畢，且結束後不受訪直接離場。川普7日整天未露面，華府的究責聲浪也越來越高漲。

ET快訊
逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖
新北汽車業務「超低胸」簽約照瘋傳！　粉絲求賣車頭燈
宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！
結婚3年行房0次！敏感妻床上1句話　夫嘆：瞬間縮起來
全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分　啞口「現在還在下」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

不再抵制！拜登就職後　湖人期待重返白宮慶祝奪冠

拉拉山下雪了！特搜全台4大賞雪最佳景點　上山尋找銀白仙境

不只賣香酥脆椒！杜甲A-Ma插旗迪化街　還有辣油與辣醬

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

太平山排隊車潮6公里！積雪3cm...銀白夢幻仙境　追雪部隊嗨翻天

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

舉報藥廠主管性騷擾7年　女員工拍「露屁照」蒐證反遭記過

RS、GTI、NSX車名縮寫百百種　車廠英文命名有巧思，你看得懂嗎？

寒潮爆發宅在家吃調理包　營養師教你3招一定要學起來

湯文章／廢除限量分案　清積案也要顧裁判品質

愛滋瘦橘貓虛弱倒地滿身外傷...　 被收編半年後增3kg「胖若兩貓」

國際熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

參院民主黨　要求內閣趕川普下台

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

日本疫情嚴峻　仍開放11國商務入境

鼻酸！亡父現身Google街景…「原來是在等她」

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

國會事件後　白宮中國專家博明請辭

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

「史上最偉大任期」　川普鬆口願下台

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑

2021「最好用護照」排名曝！台灣145免簽國僅是第32

更多熱門

相關新聞

川粉大鬧美國國會 CNN用coup形容

川粉大鬧美國國會 CNN用coup形容

2020年11月川普丟了白宮寶座，跟他向來不對盤的CNN表示，未來他會有「瘋狂72天」的荒謬作為，引起各界關注，當時《慧眼看天下》節目來賓吳子嘉就鐵口直斷，未來川普讓全世界緊張的，應該是距離拜登就職前的「恐怖14天」。果然川普在2020年結束的前幾天發動員令，美國主流媒體冷處理的結果，是掩蓋了正在騷動的一場紛爭。

「史上最偉大任期」　川普鬆口願下台

「史上最偉大任期」　川普鬆口願下台

川粉鬧國會　柯文哲：美國政治人物為個人權利坐視暴力

川粉鬧國會　柯文哲：美國政治人物為個人權利坐視暴力

川粉攻入國會暴動！　美國隊長發聲：我無言

川粉攻入國會暴動！　美國隊長發聲：我無言

支持者衝國會　川普「超開心」

支持者衝國會　川普「超開心」

關鍵字：

川普麥肯內妮Kayleigh McEnany

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面