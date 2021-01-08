美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

▲川普7日整天未露面。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美國國會6日發生動亂，白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）在事發一天後出面譴責暴徒，兩黨各界也一致嚴厲譴責，但川普卻仍未直接批評，引起眾怒。

川普的支持者6日硬闖國會山莊，在警方清場後，川普在推特發文將闖入者稱為「長期受到不公對待的愛國者」，且並未直接批評，而是說「拒絕暴力，尊重執法人員，呼籲（闖入者）離開國會」，不久後貼文就遭推特刪除，並封鎖川普的發文權限。

根據《每日郵報》報導，麥肯內妮7日傍晚則表示，「總統和行政部門以最嚴厲的程度譴責，這是無法接受的，違法者應受到嚴厲追訴。」

▲麥肯內妮7日傍晚臨時舉辦簡報會。（資料圖／路透）



麥肯內妮提到去年「黑人的命也是命」（BLM）運動時，白宮附近的聖約翰公會教堂（St John's Church）遭縱火做為例子，重申美國憲法第一修正案保障民眾和平集會之自由。

麥肯內妮指出，昨日一群暴民破壞場外數千合法集會者的第一修正案的權利，那群暴民與美國政府堅持的所有事情相反，政府追求所有公民有權安全和平與自由生活，強調白宮會致力於政權轉移，「現在是美國團結抗拒類似昨日暴力事件的時刻」。

麥肯內妮用2分鐘在臨時簡報會中聲明完畢，且結束後不受訪直接離場。川普7日整天未露面，華府的究責聲浪也越來越高漲。