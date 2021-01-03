不爽網拍老婆被賣家譙　三重男護妻「過來喬」...遭8人圍攻腹中刀

▲警方到場了解案情。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子與人有網路交易糾紛，3日凌晨打電話給女賣家大聲抱怨，賣家老公聽到太太被罵，一把把電話搶過來，劈頭就對另一頭的買家大聲罵髒話斥責，甚至還落下狠話「不爽出來講啊！」，引起對方不滿，找來7人助陣。凌晨4時許雙方在賣方樓下見面後立即爆發激烈衝突，其中有人拿出利刃，朝賣家老公腹部猛刺，同行2名友人腳部也被劃傷。警方到場發現犯嫌逃逸，已掌握涉案車輛車牌號碼追查中。

據了解，曾姓女子為網路微商賣家，日前與一名綽號「信」的男子發生消費糾紛，信還打電話給曾女抱怨，曾女的張姓老公（34歲）聽到老婆被罵，加上有喝酒情緒激動，憤而搶走電話直接怒噴髒話，要對方「不然出來講啊！」，一句話惹得「信」不爽，找來7名友人到環河北路三段堵被害人。

▲現場留下大量傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

張男得知對方前來談判，找來當時在家裡作客的林姓（34歲）、羅姓（27歲）友人下樓，雙方一見面就爆發激烈衝突，期間有人拿出小刀，朝張男腹部猛刺多刀，現場鮮血直流倒地；2名友人腿部則遭劃傷，送醫急救無生命危險。

三重警分局偵查隊隊長鄭偉豪表示，警方於凌晨4時5分接獲報案，發現3名傷者身受刀傷，立即通報救護車協助傷者送醫，同時調閱社區監視器，掌握涉案的陳姓、郭姓等8名男子身份，將透過車牌號碼，全力追緝在逃犯嫌，並於清晨6時許於北市中山區帶回林姓（18歲）、鍾姓（18歲）及蔡姓（19歲）等3名涉案男子。

▲警方將曾姓女賣家帶回派出所調查案情（圖／記者游宗樺翻攝）