　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾被評東京必喝5大咖啡　台灣DOMO CAFÉ再奪第二面世界金牌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

▲DOMO CAFÉ咖啡禮盒勇奪2020荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌。（圖／DoMo旅宿集團提供）

記者賴文萱／台北報導

由國發基金投資的DoMo旅宿集團旗下新宿DOMO CAFÉ咖啡禮盒勇奪2020荷蘭國際餐飲挑戰賽（2020 Netherlands international chef challenge）金牌，這是繼2019韓國釜山國際技能大賽奪金後，第二面世界金牌。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京新宿DOMO CAFÉ館內空間是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的佐野健太建築師親自設計，2017年7月開幕，2018年即獲得日本知名企業Panasonic評選為「東京必喝5大咖啡」，並為5家中唯一的外國品牌，2019年獲得韓國釜山國際技能大賽伴手禮金牌。

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年DOMO CAFÉ摘下2020荷蘭國際餐飲挑戰賽伴手禮金牌。（圖／DoMo旅宿集團提供）

今年DOMO CAFÉ摘下2020荷蘭國際餐飲挑戰賽伴手禮金牌，事實上，這項比賽主辦單位由荷蘭美食交流協會辦理多年，今年因疫情影響，首度採取線上參賽。來自荷蘭、澳洲、臺灣、緬甸、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南、印度、法國、美國等20國，535支隊伍，競爭十分激烈。

DoMo集團執行長李奇嶽的知獲獎消息，直呼今年雖然疫情嚴重影響營收，但是卻是得獎連連，此次獲獎是公司最好的聖誕禮物。

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

▲DOMO CAFÉ這次參賽的咖啡禮盒乃是採用日本咖啡四大天王之一的續木義也老師手作烘培的精品咖啡豆製成。（圖／DoMo旅宿集團提供）

李奇嶽指出，這次參賽的咖啡禮盒乃是採用日本咖啡四大天王之一的續木義也老師手作烘培的精品咖啡豆製成，2003年續木義也老師在京都下鴨神社附近開設的caffe Verdi，曾被日本美食雜誌選為京都咖啡專門店第一名。
續木義也老師除了長期幫忙DOMO CAFE編修菜單外，更獨家供應他的精品咖啡豆給東京的DOMO CAFE，並將海外銷售代理權也交給了DOMO集團，DOMO CAFÉ能在咖啡市場上佔有一席之地，續木老師功不可沒。

李奇嶽說，感謝續木老師為該集團帶來如此好的作品，雖然咖啡豆的成本比一般足足貴了3倍，但是看到客人能開心喝到一杯好咖啡，並獲得世界金牌肯定，還是非常值得的。

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

▲▼DOMO CAFÉ。（圖／DoMo旅宿集團提供）

除了咖啡獲獎，DoMo集團旗下品牌近年屢獲大獎，今年DOMO HOTEL甫於10月份榮獲有設計界奧斯卡獎的2020 Good Design Award，2019獲得日本SKY DESIGN AWARDS 建築設計獎，宜蘭DOMO民宿也於2019年入選為觀光局評選的「好客民宿」，以一個成立甫滿四年的團隊而言，十分難得，此次獲獎也特別感謝交通部觀光局長年的輔導以及行政院國發基金的支持。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
緯創印度廠iPhone被偷光　損失16億
女騎士停紅燈男子突問「可認識妳嗎」　她喊不要慘被拖下車
快訊／花蓮最美車站落軌意外！1男頭部爆血搶救中
Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！僅花1年翻
獨／士達衛咖啡倒閉全資遣！LINE對話流出：領不到薪水
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北才有的美食？　老饕：沒特色小吃！一堆高級餐廳

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

別再跑了！夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　網笑噴：真的抓不到

胡晴舫請辭文策院長！臉書PO文結束15個月「奇幻旅程」

仁武產業園區遭控上萬棵樹被「斷頭」移植　高市府：立即停止修剪

只搞觀光爛到爆！他點名基隆、花蓮2夜市　在地人狂打臉：不懂吃

高雄士達衛無預警倒閉！員工超厭世「ㄏㄏ想不到吧」　內部公告曝光

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

台北才有的美食？　老饕：沒特色小吃！一堆高級餐廳

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

別再跑了！夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　網笑噴：真的抓不到

胡晴舫請辭文策院長！臉書PO文結束15個月「奇幻旅程」

仁武產業園區遭控上萬棵樹被「斷頭」移植　高市府：立即停止修剪

只搞觀光爛到爆！他點名基隆、花蓮2夜市　在地人狂打臉：不懂吃

高雄士達衛無預警倒閉！員工超厭世「ㄏㄏ想不到吧」　內部公告曝光

「老闆沒比較專業，為何聽他的？」是過時思維　5個職場概念讓你活更久

台北才有的美食？　老饕：沒特色小吃！一堆高級餐廳

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

寶可夢樂園萌炸！全台聖誕活動一次看　森林冰屋秒飛北國仙境

蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

新化警長督導取締酒駕路檢　查獲2人持有安毒

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

岡山幼犬中捕獸夾痛苦哀號　動緊嘆：半月扯斷5條狗腿！

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

爸接女兒下課驚見「出軌」　22秒偷心崩潰

外送哥打破花瓶！店家不追究「5個月後驚呆」

今晨13.5度越晚越冷！入夜探底12度凍4天　大雨熱區曝

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

連3天「急凍13°C」時間、地區曝

才接金鑛咖啡　士達衛無預警倒閉

小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤

住飯店雞肋電器　長髮女手抽筋崩

分數曾直逼醫牙！1科系「跌落神壇」薪水超低

同事偷用帳號「免運外送」　她跳通知：很幹

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

「骨頭丟垃圾桶」被糾正！網曝1招簡單分辨

永康芒果冰店倒閉再+1！

獨／士達衛咖啡倒閉！店員LINE對話曝現況

更多熱門

相關新聞

DoMo Cafe禮盒奪觀光伴手禮金牌

DoMo Cafe禮盒奪觀光伴手禮金牌

台灣旅宿品牌DoMo集團旗下的DoMo Cafe曾被評選為「東京必喝5大咖啡」，新開發推出的咖啡耳掛包禮盒，在「2019 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」中再奪下觀光伴手禮金牌。這款咖啡禮盒採用簡約環保的設計，並使用台灣特色的印花胚布，結合環保，成功在各國近百件作品中脫穎而出。

台灣品牌入選東京必喝5大咖啡

台灣品牌入選東京必喝5大咖啡

關鍵字：

DOMO CAFÉ

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

台南正妹女警指揮！駕駛看呆…慘被老婆巴頭

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面