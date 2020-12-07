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擎天崗6牛隻突暴斃　耿葳踢爆陽管處：死因未釐清直接就地解剖

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記者蕭羽耘／台北報導

有民眾在12月初攀爬擎天崗拍攝到水牛暴斃的影片及照片，而近期已有6頭水牛於擎天崗上暴斃。對此，台北市議員耿葳7日表示，這樣的的狀況顯然並非常態，且陽管處清理牛隻屍體時，在死因尚未釐清的狀況下，就直接掩埋，甚至有1頭就地解剖，採集檢體後的血水，以及死亡牛隻的殘肢、骨頭散落步道周遭，怵目驚心。

耿葳表示，參閱「108 年度陽明山國家公園擎天崗區域野化水牛族群調查」報告發現，2018年、2019年頂多各有1頭水牛死亡，但今年短期內卻出現6頭暴斃的狀況，顯然太不尋常。

而短期內暴斃的6頭水牛中僅1頭為幼牛，其餘皆為健康的成牛。耿葳提出質疑，到底是什麼樣的原因讓他們在短時間內死亡，有民眾懷疑是否為糧草不足導致餓死？又或者是有傳染病導致？

耿葳也針對暴斃死亡的牛隻處置流程提出批評，她表示，除了採集部分檢體送驗外，牛隻屍體在死因尚未釐清的狀況下，就直接掩埋，甚至其中1頭就地解剖，且採集檢體後的血水、以及死亡牛隻的殘肢、骨頭散落步道周遭，除了怵目驚心外，更讓人擔心若真有傳染病的話，是否會造成其他牛隻的相繼感染？

耿葳質問，陽管處對水牛死亡的SOP到底是什麼？如果只針對細菌、傳染病化驗，卻沒有將牛隻的營養、胃部糧食狀況進行送檢，萬一牛隻真是餓死的要如何採取後續的應變措施？

耿葳強調，擎天崗自古就是水牛的放牧場，目前僅存的水牛更是野化的族群，對擎天崗有著歷史性的意義，呼籲中央主管機關務必用謹慎的態度去應對，才能守護好擎天崗的水牛生存環境。

▼擎天崗6牛隻暴斃。（圖／民眾王旬常先生授權提供）

▲▼擎天崗6牛隻暴斃。（圖／耿葳提供）
▲▼擎天崗6牛隻暴斃。（圖／耿葳提供）


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