LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

▲ 有不少人收到「免費送星巴克保溫杯」的釣魚簡訊。（圖／記者許力方攝）

記者陳致平／綜合報導

近日「星巴克免費送保溫瓶活動」在通訊軟體上廣為流傳，假借星巴克之名，釋出優惠活動，讓不少收到訊息的民眾都誤以為真，不僅點進連結、填寫個人資料、再將資訊轉傳給line好友。經台灣事實查核中心（TFC）查證公布結果，活動網址為詐騙網址，呼籲民眾不要輕易上當。

日前有許多民眾接獲來自星巴克名義的不明活動邀請、或是贈送飲料優惠的好康資訊，訊息傳播的方式包含活動網站、即時通訊軟體、社群網路和電子郵件等等，內文中寫道，「星巴克為每個人提供2,000個限量版星巴克保溫杯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星巴克官網特地發布澄清公告，提醒民眾，所有星巴克舉辦之行銷活動，均會於星巴克網站或行動APP活動專區中公告。若接獲來自星巴克名義之網路轉發不明活動邀請、或贈送飲料優惠之情事，請消費者多加留意訊息來源。

另外，台灣事實查核中心公布調查結果指出，此類訊息為詐騙手法，並非真正的贈獎活動，早在今年9月開始就不斷出現以假冒知名運動品牌Adidas、連鎖速食業者肯德基等商家、用贈送免費商品為誘因，或是以「新上市iPhone12 將抽出10位名額免費獲得iPhone12」為誘餌，作為詐騙手法。

詐騙者藉著明確的「三步驟」指引，吸引民眾留下個資料、下載不明應用程式、並轉發給通訊軟體內的好友。資安專家指出，上述是常見通訊軟體詐騙訊息，用意為騙取民眾個人資料，提醒民眾不要點選不明網址。