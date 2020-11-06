瘋電影／消失的情人節　最純粹的真愛都不起眼

文／賴賴

瘋言瘋語：

入圍如此多項金馬獎，必須買票進院支持鼓勵一下，這是原汁原味的台灣電影，整體視覺沒有太多加工，所以一開始還以為時態是在二十年前，導演相當用心，就連演員T恤上的文字都有意思，對白寫得非常精闢且逗趣，台式高級幽默，刻意讓國語都含有台灣腔把濃濃的純樸鄉村感，透過演員的口條帶出純粹，愛情原來可以是樸素的真情流露，愛情的濃度原來透過時間可以濃縮到精華液，看完不禁感動流淚，很強大的後坐力，沒想到陳玉勳導演可以這麼浪漫。

這部電影可以做為電影製作者的教科作品，演員選角完美，透過電影才知道原來台灣如此美麗，原來鄉村的視覺美惠令人流淚，攝影師應該要得獎，整部電影的美術都無可挑剔，不論是窮不拉基的雅房，或是亂到炸翻的郵局，都是一個畫面道盡環境和生活型態，沒有豪宅CEO貴三三的西裝和跑車，台式愛情更純粹。

五顆星推薦，不可不看的好電影，務必進院看才能感受到電影風格與情懷，這是電影最重要的氣質，原來台灣電影也可以有，精緻製作非常高級的整體感。

片 名：消失的情人節

英文片名：My Missing Valentins

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-09-18

片 長：01時59分

導 演：陳玉勳

演 員：劉冠廷 、 李霈瑜 、 黑嘉嘉(Joanne Missingham) 、 周群達(Ducan)

國 家：台灣

語 言：國語、台語

發行公司：牽猴子整合行銷股份有限公司

劇情大綱



公車司機阿泰（劉冠廷/飾），是一個動作慢吞吞、連手錶的時間、地震的感應都比別人慢的奇葩。他每天都會去郵局，找櫃員楊曉淇（李霈瑜/飾）寄一封不知道給誰的平信。

櫃員楊曉淇和阿泰完全相反，是個凡事搶拍的超級急性子，唯獨感情生活毫無進展，年近三十還是母胎單身。情人節前夕，楊曉淇被天菜陽光男劉老師（周群達Duncan/飾）搭訕，終於情竇初開的曉淇和劉老師天雷勾動地火；想不到一覺醒來，劉老師再無音訊、而且情人節居然已經過了？！每天來寄信的阿泰也再也沒出現過...毫無記憶的楊曉淇，開始了一趟尋找真相的奇幻旅程...

▲偶遇愛慕的同學，對方卻已不記得自己。

▲油嘴滑舌的舞蹈老師和老實口吃的平信八塊。

▲一份便當可以吃到落淚的感動。

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