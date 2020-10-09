台中好市多又爆了「隊伍排到賣場外」　當地人放棄進場：超恐怖

▲原PO（左圖）和網友（右圖）分別拍下台中好市多盛況。（圖／翻攝自大里人聊天室）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到假日，好市多（Costco）就會湧入逛街人潮，今（9）日是國慶連假第一天，好市多果然大排長龍，尤其是台中店，入場隊伍長到讓人傻眼！就有網友在臉書《大里人聊天室》回報好市多賣場內狀況，直呼「為什麼連假不出去全部都擠進來呢？」其他台中人也紛紛留言，「早上去排，外面停車場真的超扯！」

這位男網友貼出照片，強調自己是「陪買的司機」，只見畫面中滿滿的都是人，而且已經看不出來到底是在排入場、結帳還是等電梯。就有網友猜測「眼前的看起來是在排隊等著準備搭手扶梯進場，那左邊那一排車上都已經裝滿物品的又是在排啥？」

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▲隊伍排到賣場外，讓本來想進場的人直接放棄。（圖／翻攝自大里人聊天室）

不少人則是紛紛回報現場情況，「假日能夠在附近找得到車位都超強」、「排好排滿，滿到入口」、「本來要去 看到那麼多人在外面排隊⋯ 放棄」、「早上去排到外面停車場真的超扯= =」。

還有網友留言大抱怨「這已經是常有的事了！雖然我也很納悶，居然連一般假日，非連假期間，都是這樣@@」、「好煩，續會都沒動力了」、「期待，北屯快開好市多分店，分散南屯店人潮」、「台中大概再多開五間才不會塞吧」、「太厲害了，我去過一次就不想去了。」